Juegos GRATIS del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca de HOY lunes 29 de junio

La fase de grupos quedó atrás y ahora sí comienza la parte más cruel del torneo: ganar o irse a casa. Este lunes 29 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece dos cruces de alto calibre en los 16avos de final, ambos con transmisión TOTALMENTE GRATIS por TV Azteca Deportes.

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Los encuentros que podrás seguir por la señal de Azteca serán Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos, cuatro selecciones con estilos completamente distintos y con argumentos suficientes para soñar con los octavos de final.

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Alemania vs Paraguay: prueba de carácter para los alemanes

Alemania llega con dudas pese a haber terminado como líder del Grupo E. Su torneo comenzó con una goleada brutal de 7-1 sobre Curazao, pero después el panorama cambió. Sufrió para remontar ante Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una sorpresiva derrota frente a Ecuador.

Ese cierre encendió las alarmas alrededor del equipo de Julian Nagelsmann, especialmente por ciertas fragilidades defensivas y errores puntuales de Manuel Neuer.

Paraguay, por su parte, llega como uno de los mejores terceros y con el sello característico de Gustavo Alfaro: orden, disciplina táctica y muchísimo sacrificio. No deslumbra, pero compite. Y eso en eliminación directa vale oro.

Alemania y Paraguay se enfrentarán en el segundo partido de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Boston por un boleto a octavos|Jose Luis Melgarejo

En el papel Alemania parte como favorita, pero los guaraníes ya demostraron que pueden convertir cualquier partido en una batalla incómoda.

Horario: 2:30 PM (Tiempo del centro de México)

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Países Bajos vs Marruecos: uno de los cruces más atractivos

Si hay un partido que promete intensidad total, es este. Países Bajos fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos en ataque, anotando 10 goles en tres partidos, con Brian Brobbey y Cody Gakpo encendidos.

Sin embargo, defensivamente sigue dejando espacios. Ahí es donde aparece Marruecos, una selección que combina potencia física, velocidad y muchísimo peligro al contragolpe. Los africanos llegan fortalecidos tras una gran fase de grupos y con figras como Achraf Hakimi, Ismael Saibari y Bounou.

Además, no olvidemos que Marruecos ya sabe lo que es competir en instancias grandes tras su histórica actuación en Qatar 2022.

Horario: 7:00 PM (Tiempo del centro de México)

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS?

Podrás disfrutar ambos encuentros TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes, a través de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y Azteca Deportes Network, con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.