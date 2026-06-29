Países bajos vs Marruecos; ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La actividad de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este lunes 29 de junio con un choque de alto voltaje en el Estadio de Boston. Países Bajos y Marruecos se enfrentan en un encuentro que promete electricidad, buen manejo de balón y una atmósfera inigualable en las gradas, todo con el objetivo de sellar su pase a los octavos de final.

La "Naranja" busca consolidar su propuesta ofensiva

El conjunto neerlandés llega a esta instancia tras mostrar un fútbol fluido y de alta posesión durante la fase de grupos. Bajo una identidad colectiva bien marcada, el equipo ha demostrado que posee múltiples armas para romper defensas cerradas. Sin embargo, el reto para el cuerpo técnico será mantener la concentración defensiva, especialmente ante la velocidad y el desequilibrio que caracteriza al ataque marroquí. Países Bajos sabe que es favorito por jerarquía, pero no puede confiarse ante una selección de Marruecos que ha demostrado tener un alto nivel de juego.

Marruecos: La revelación que sueña con la historia

Por otro lado, la selección de Marruecos arriba a esta cita con una inyección de confianza absoluta. Tras sortear una primera fase sumamente complicada, los "Leones del Atlas" han demostrado ser un equipo tácticamente disciplinado, capaz de presionar alto y lastimar con transiciones ofensivas fulminantes.

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