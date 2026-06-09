Brasil vs Marruecos EN VIVO y GRATIS, partido de la Jornada 1 del Mundial 2026

Continúa la mayor fiesta del futbol en todo el planeta con el espectacular partido entre Brasil y Marruecos en un partido correspondiente a la Jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA 2026™ , en lo que será uno de los duelos más disputados de la fase de grupos, pues el Scratch du Oro es uno de los favoritos y los africanos fueron el cuarto mejor equipo en Qatar 2022.

Te puede interesar: OFICIAL: El México vs Sudáfrica será uno de los 32 partidos que se verán GRATIS en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este duelo se celebra en el espectacular Estadio de Nueva York en Nueva Jersey y podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la inigualable señal de TV Azteca 7, El Canal del Mundial, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y comentaristas que existen en el planeta Tierra.

Brasil vs Marruecos, fecha y hora exacta del partido de la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este partido entre Brasil y Marruecos que sacará chispas Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este sábado 13 de junio en punto de la 4:00 pm tiempo del centro de México.

