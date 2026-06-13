Brasil vs Marruecos: Alineaciones OFICIALES del partido del Grupo C del Mundial 2026

Hoy, 13 de junio de 2026, las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Este encuentro marca el inicio de la actividad de su grupo, prometiendo ser un choque de alto voltaje entre dos potencias futbolísticas de distintos continentes desde el Estadio Boston.

El partido corresponde al Grupo C, sector en el que ambos equipos se perfilan como los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda, compartiendo grupo con Haití y Escocia (quienes también se miden más tarde el día de hoy).

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El resultado del partido de acuerdo con un modelo de IA, especializado en futbol internacional, arroja un sorprendente resultado a favor del equipo de Carlo Ancelotti. El pronóstico para este partido es una victoria de Brasil por 2-1 sobre Marruecos.

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Alineaciones Brasil vs Marruecos

Brasil: 1 Alisson, 3 Gabriel Magalhaes, 4 Marquinhos, 16 Douglas Santos, 24 Roger Ibanez, 5 Casimiro, 8 Bruno Guimaraes, 20 Lucas Paqueta, 7 Vini, 11 Raphina y 25 Igor Thiago.

Marruecos: POR CONFIRMAR

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¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS el Brasil vs Marruecos?

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