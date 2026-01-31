Bravos de Juárez vs Cruz Azul: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026; marcador online

Cruz Azul visita la frontera en la Jornada 4 del Clausura 2026, al enfrentarse a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en una edición más del viernes botanero.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón llega al encuentro tras dos semanas de parón por los compromisos de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . En su debut en el presente torneo cayó ante León de visita, mientras que en las Jornadas 2 y 3 consiguió victorias como local frente a Atlas y Puebla desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, respectivamente, resultados que lo colocan en el sexto lugar de la tabla general en este arranque del Clausura 2026.

Los locales arrancan una nueva temporada estrenando director técnico, el experimentado Pedro Caixinha regresa a dirigir en México con el objetivo de llevar a los Bravos de Juárez a los primeros planos de la Liga BBVA MX. Juárez llega a esta jornada con un triunfo ante Mazatlán, una derrota como local frente a Chivas y un empate ante Santos, partido en el que la posesión del balón y la presión alta comenzaron a reflejarse tras la llegada de su nuevo entrenador.

Horario y dónde ver EN VIVO el Bravos de Juárez vs Cruz Azul y en línea

El partido del Viernes Botanero del 30 de enero de 2026 está programado para iniciar a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en vivo a través de Azteca Deportes por el Canal 7 y nuestras plataformas digitales.

Pronóstico del Bravos de Juárez vs Cruz Azul del Clausura 2026

Aunque Cruz Azul llega en mejor momento, jugar en la frontera durante el invierno suele ser un factor que complica cualquier visita. La balanza se inclina ligeramente hacia La Máquina por el nivel de su plantel, pero el contexto del partido apunta a un duelo cerrado, sin margen para una goleada sencilla, con ambos equipos anotando.

Probabilidad de victoria: Cruz Azul 45%, Empate 30%, Juárez 25%.

Alineaciones del Bravos de Juárez vs Cruz Azul

Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Moisés Castillo, Manuel Mayorga, Javier Aquino, Denzell García, Rodolfo Pizarro, José Rodríguez, Homer Martínez, Ricardo Oliveira y Óscar Estupiñán.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández.