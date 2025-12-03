FIFA alista cambios históricos de VAR rumbo al Mundial 2026

La FIFA prepara ajustes que podrían revolucionar el arbitraje en el Mundial 2026, al considerar que el VAR revise córners y segundas amarillas, dos acciones que históricamente han generado polémica y que, según el organismo, necesitan mayor precisión. De acuerdo con un reporte de The Times, estos cambios forman parte de un nuevo paquete de pruebas para garantizar decisiones más justas en una Copa del Mundo que será observada por millones de aficionados en Estados Unidos, México y Canadá.

VAR podría revisar córners por primera vez en un Mundial

Entre los posibles cambios, el más llamativo es la revisión de los córners con VAR, algo inédito en torneos FIFA. Hasta ahora, los saques de esquina nunca han sido sujetos a revisión, aun cuando algunos derivan de decisiones erróneas que pueden terminar en goles o jugadas polémicas. La FIFA considera que este recurso ayudaría a evitar injusticias en acciones determinantes y a reducir protestas dentro del campo.

El Mundial 2026 sería el laboratorio perfecto: más selecciones, más partidos y la necesidad de maximizar la precisión arbitral en un torneo de dimensiones sin precedentes. La idea es que el VAR confirme si un balón salió realmente por última vez de un defensor o de un atacante, y si la jugada debe ser tiro de esquina, saque de meta o incluso bote a tierra.

Segundas amarillas bajo lupa: adiós a expulsiones injustas

La otra gran modificación sería permitir al VAR intervenir en segundas tarjetas amarillas, evitando expulsiones que pueden marcar el destino de un equipo. La IFAB, organismo que regula las reglas del juego, ya había adelantado que presentará esta propuesta el 20 de enero de 2026 en su reunión anual.

Si se aprueba, el VAR podrá avisar al árbitro cuando una segunda amarilla haya sido mostrada de forma incorrecta, ofreciendo la posibilidad de corregir antes de dejar a una selección con un hombre menos.

La FIFA quiere evitar episodios que queden para la historia: expulsiones injustas en partidos clave, decisiones impulsivas o acciones mal interpretadas que cambian eliminatorias completas.

Además, durante la Copa Árabe, la FIFA ya prueba otra innovación: obligar a que un jugador atendido por lesión permanezca dos minutos fuera del campo, salvo que el rival haya recibido tarjeta. El objetivo es frenar la pérdida deliberada de tiempo.