OFICIAL: Así se jugará la LIGUILLA del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Quedaron definidos los enfrentamientos de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025
Los Bravos de Juárez derrotaron este domingo 23 de noviembre al Pachuca en el Play In y con ello quedaron definidos los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.
GOL Jhonder Cádiz para acercar a los Tuzos: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025
Así quedó la Liguilla del Apertura 2025
Con su victoria ante Pachuca en el Play In, los Bravos de Juárez avanzaron a la Liguilla del Apertura 2025 como octavos de la tabla y se enfrentarán al vigente campeón Toluca.
Por su parte, los Tigres de la UANL, segundos del Apertura 2025, se enfrentarán contra los Xolos de Tijuana, el otro equipo que obtuvo su pase a la Liguilla a través del Play In.
Cruz Azul y Chivas protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fase final del torneo, mientras que las Águilas del América se medirá contra los Rayados de Monterrey.
- Toluca vs Bravos de Juárez
- Tigres vs Tijuana
- Cruz Azul vs Chivas
- América vs Rayados
¿Cuándo se jugará la Liguilla del Apertura 2025
La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se disputarán el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que la Vuelta se jugarán el sábado 29 y domingo 30 de este mismo mes con horarios aun por definir.
