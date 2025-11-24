OFICIAL: Así se jugará la LIGUILLA del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los Bravos de Juárez derrotaron este domingo 23 de noviembre al Pachuca en el Play In y con ello quedaron definidos los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Es seleccionado, juega en Europa y suena para llegar a Chivas

GOL Jhonder Cádiz para acercar a los Tuzos: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

Así quedó la Liguilla del Apertura 2025

Con su victoria ante Pachuca en el Play In, los Bravos de Juárez avanzaron a la Liguilla del Apertura 2025 como octavos de la tabla y se enfrentarán al vigente campeón Toluca.

Por su parte, los Tigres de la UANL, segundos del Apertura 2025, se enfrentarán contra los Xolos de Tijuana, el otro equipo que obtuvo su pase a la Liguilla a través del Play In.

Cruz Azul y Chivas protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fase final del torneo, mientras que las Águilas del América se medirá contra los Rayados de Monterrey.

Toluca vs Bravos de Juárez

Tigres vs Tijuana

Cruz Azul vs Chivas

América vs Rayados

Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez Jose Garcia (L) of Juarez fights for the ball with Enner Valencia (R) of Pachuca during the 13th round match between FC Juarez and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on October 18, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.

¿Cuándo se jugará la Liguilla del Apertura 2025

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se disputarán el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que la Vuelta se jugarán el sábado 29 y domingo 30 de este mismo mes con horarios aun por definir.

Te puede interesar: Era inamovible en Chivas, pero Gabriel Milito lo borró del equipo y ahora llegaría a un campeón de la Liga BBVA MX