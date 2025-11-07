Bravos de Juárez vs Querétaro: ¿Dónde ver GRATIS Y EN VIVO el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

La última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, enfrenta al cuadro de Bravos de Juárez que en condición de local y tras una muy interesante competencia, reciben a Gallos Blancos de Querétaro que están buscando a toda costa puntos y con una combinación de resultados colarse al Play In.

Juárez ante Gallos, así se vuelve este Vieres Botanero, en un juego imperdible lleno de emociones y que se jugará al límite por lo que ponen estas escuadras en disputa, y lo podrás ver EN VIVO desde las 19:00 horas por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

¿Cómo llegan Bravos y Gallos Blancos de Querétaro a este partido de Jornada 17?

Juárez está colocado en el séptimo sitio del torneo, sumando 23 puntos luego de 16 jornadas, en los que ha ganado seis partidos, también ha empatado en cinco juegos y en otros cinco ha perdido.

Está igualado abajo de Chivas con 23 puntos y los rojiblancos con 26 unidades están en Liguilla. Aunque Bravos gane la diferencia de goles es marcada y parece que se quedará en el Play In.

Asegurando el mejor puesto de Play In quieren cerrar fuerte ante Gallos, que en contraste es el número 13 del torneo con 17 puntos, tras cinco victorias, dos empates y nueve dolorosas derrotas.

El encuentro para Gallos y la necesidad es la de ganar para ir al Play In, pero además que los Pumas, Santos y los Rojinegros del Atlas pierdan en sus respectivos compromisos, para colarse en el décimo sitio de este Apertura y entrar como último a la Liguilla.

Todos los partidos de la Jornada 17 de Liga MX

Viernes 7 de noviembre





FC Juárez vs Querétaro 19:00 hrs (CDMX) Estadio Olímpico Benito Juárez

Xolos vs Atlas 21:00 hrs

Mazatlán vs Necaxa 21:00 hrs (CDMX) Estadio El Encanto

Sábado 8 de noviembre

Tigres vs Atlético San Luis 17:00 hrs (CDMX) Estadio Universitario

Chivas vs Monterrey 17:00 hrs (CDMX) Estadio Akron

Toluca vs América 19:00 hrs (CDMX) Estadio Nemesio Diez

León vs Puebla 19:00 hrs Estadio León

Cruz Azul vs Pumas 21:05 Hrs Estadio Cuauhtémoc

Domingo 9 de noviembre



Santos vs Pachuca 17:00 hrs TSM