Bravos de Juárez vs Atlético de San Luis: Alineaciones del partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

Los Bravos de Juárez y el Atlético de San Luis cierran su participación en el torneo Clausura 2026 con un partido en donde está en juego el orgullo de ambos equipos que ya no tienen aspiraciones de colarse en la Liguilla, pero que buscarán cerrar el campeonato decorosamente.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Henry Martín regresa a una convocatoria del América 64 días después

RESUMEN: Puebla 1-2 Querétaro | Jornada 17 | Clausura 2026 | Liga MX

Alineaciones de Bravos de Juárez vs Atlético de San Luis

Luego de haber sorprendido en el Apertura 2026 al calificar a su primera Liguilla, los Bravos de Juárez no pudieron mantener la inercia ganadora y para este certamen solo sumaron 16 puntos.

Por su parte, los goles convertidos por Joao Pedro para colocarse como el líder de goleo del Clausura 2026 no han sido suficientes para ayudar al Atlético de San Luis a meterse entre los primeros ocho, por lo que ahora buscarán ayudar a su goleador para que se haga del campeonato de goleo que compite contra Hormiga González.

Los Fronterizos buscarán poner fin a una racha de cinco partidos sin ganar, misma que contribuyó para que se esfumaran sus aspiraciones de colarse en la Liguilla.

Bravos de Juárez y Atlético de San Luis nunca han empatado sin goles en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, por lo que se espera un partido con grandes emociones.

Alineaciones Bravos de Juárez



1.- Sebastián Jurado

33.- Francisco Nevárez

2.- Jesús Murillo

26.- José García

4.- Alejandro Mayorga

5.- Denzell García

6.- Monchu

20.- I. Torres

9.- Madson

11.- José Luis Rodríguez

29.- Ettson Ayón

DT. Pedro Caixinha

Alineaciones de Atlético de San Luis



1.- Andrés Sánchez

2.- R. Torres

6.- Juanpe

31.- E. Águila

18.- A. Cruz

5.- R. Meraz

21.- O. Macías

11.- D. Rodríguez

7.- Benjamín Galdames

10.- S. Salles Lamonge

9.- Joao Pedro

DT. Raúl Chabrand

Te puede interesar: Fracasó en Rayados de Monterrey debido a una lesión grave y hoy en Barcelona se vuelve a romper la misma rodilla

