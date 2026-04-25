Fracasó en Rayados de Monterrey debido a una lesión grave y hoy en Barcelona se vuelve a romper la misma rodilla

Para el Apertura 2022, Rayados de Monterrey, que tendrá la baja de Sergio Canales tras el Clausura 2026, fichó a un ecuatoriano con gran proyección, a fin de darle más profundidad a su banda izquierda con un jugador desequilibrante, pero sus aspiraciones se vinieron abajo cuando el extremo tuvo una lesión grave que mermó su rendimiento. Ahora, a casi 4 años de distancia, se volvió a romper la misma rodilla con el Barcelona.

El ecuatoriano salió del campo a los 35 minutos por un fuerte dolor en la rodilla izquierda durante un partido contra Botafogo de la Copa Libertadores el 10 de marzo. Después de realizarle varios estudios, los especialistas le diagnosticaron una lesión grado 2 del ligamento colateral medial, por lo que su proceso de recuperación sería de entre 2 y 3 semanas. Así fue el regreso de Marcel Ruiz pese a tener parcialmente rotos los ligamentos.

Joao Rojas estará fuera 9 meses por lesión de rodilla, la misma que le mermó en Rayados.|@joaorojas1997

Sin embargo, la evolución de Rojas no fue la esperada y, tras un mes sin mejoras, el Barcelona de Guayaquil decidió trasladarlo a Estados Unidos para someterse a una cirugía, la cual fue un éxito, pero ello lo dejará por lo menos 9 meses fuera de las canchas, por lo que se estima su regreso sea durante los primeros meses de 2027.

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El fracaso de Joao Rojas en Rayados de Monterrey

El jugador de 28 años llegó a Monterrey en verano de 2022, pero a las pocas semanas de debutar en la Liga BBVA MX sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que lo dejó fuera de las canchas durante 200 días, por lo que se perdió 25 partidos.

En los casi 2 años que permaneció en Rayados, Joao marcó 2 goles y dio 2 asistencias en 29 partidos, por lo que a principios de 2024 llegó a un acuerdo con la directiva para que le rescindieran su contrato. Por lo anterior, llegó gratis al Barcelona SC.