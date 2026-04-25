CONFIRMADO: Henry Martín regresa a una convocatoria del América 64 días después

Tras semanas de incertidumbre y una ausencia que pesó en el ataque de Coapa, Henry Martín vuelve a la convocatoria de André Jardine para enfrentar al Atlas en la definitiva Jornada 17 del Clausura 2026 en la cancha del estadio Banorte. Con el boleto directo a la Liguilla en juego, la reaparición de la Henry no es solo una adición nominal, sino un refuerzo anímico y táctico para un equipo que busca asegurar su lugar en los cuartos de final.

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Una ausencia prolongada de 13 partidos

La última vez que vimos al delantero yucateco en el terreno de juego fue el pasado 20 de febrero, durante la Jornada 7. En aquella noche, el América propinó una contundente goleada de 4-0 al Puebla, partido en el que Henry participó activamente antes de que las molestias físicas lo obligaran a una pausa obligada. Desde entonces, el capitán se ha perdido 13 compromisos entre la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de la CONCACAF, una baja que se notó especialmente en la falta de contundencia en momentos clave del torneo.

Más allá de su regreso físico, el desafío para Henry Martín es terminar con una sequía que está por cumplir un año calendario. Su último gol en un torneo oficial se remonta al 18 de mayo de 2025, cuando anotó frente a Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2025.

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