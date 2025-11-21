Miguel Herrera vs. Luis Fernando Tena: quién ganó más títulos como entrenador

En las últimas horas Miguel Herrera dejó de ser el entrenador de la selección de Costa Rica por no poder clasificarse al Mundial 2026 . Desde entonces, mucho se ha hablado sobre su posible reemplazo y todas las luces apuntan a que la Federación Costarricense de Futbol está interesada en los servicios de Luis Fernando Tena.

En ese contexto, una de las cosas que siempre se comparan de los entrenadores es la cantidad de títulos que han ganado a lo largo de sus carreras. En ese sentido, el Piojo Herrera –que tiene un alto nivel de estudios– cuenta con menos consagraciones como entrenador que su posible sucesor, Luis Fernando Tena. A continuación, los detalles de cada uno.

Los títulos de Miguel Piojo Herrera como entrenador

El entrenador nacido en México, de 57 años, consiguió un total de 5 títulos en su carrera profesional. Uno de esos fue con la Selección Mexicana y los otros 4 fueron con el Club América. Estos son los logros que consiguió el Piojo Herrera:

Torneo Clausura 2013 (Club América)

Copa de Oro 2015 (Selección Nacional de México)

Torneo Apertura 2018 (Club América)

Copa MX Clausura 2019 (Club América)

Campeón de Campeones 2019 (Club América)

Los títulos de Luis Fernando Tena como entrenador

Fedefut Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala

El entrenador mexicano de 67 años consiguió 5 títulos en un primer equipo y otros 3 en la Selección Mexicana Juvenil. Los trofeos de Luis Fernando Tena son:

Concachampions 1996 (Cruz Azul)

Concachampions 1997 (Cruz Azul)

Torneo de Invierno 1997 (Cruz Azul)

Torneo de Invierno 2000 (Morelia)

Concachampions 2014 (Toluca)

Oro Olímpico 2012 (Selección Nacional de México Sub-23)

Los otros dos títulos de segundo orden son:

Juegos Panamericanos de Guadalajara 2012 (México Sub-22)

Preolímpico Kansas City 2012 (México Sub-23).

Los números de Miguel Herrera en Costa Rica

Partidos dirigidos: 15

Partidos ganados: 7

Partidos empatados: 6

Partidos con derrota: 2

Principales logros: ninguno

Clasificación al Mundial 2026: no conseguida.

