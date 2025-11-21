OFICIAL: Pumas da de BAJA a FIGURA tras quedar ELIMINADO del Apertura 2025

Pumas ya tiene su primera baja para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de haber quedado eliminados del Apertura 2025 en la instancia de Play-In a manos de Pachuca, en los registros del Club Universidad Nacional ya no aparece dado de alta Aaron Ramsey, mediocampista de Gales que fue refuerzo del cuadro de la UNAM para la presente campaña. Y es que hasta hace unos días, el centrocampista de 34 años de edad seguía apareciendo como jugador del equipo dirigido por Efraín Juárez en el sitio oficial de la Liga BBVA MX.

Desde hace unas semanas y luego de que se perdiera Halo, mascota de Aaron Ramsey, el exjugador del Arsenal de la Premier League no volvió a reportar con el cuadro del Pedregal desde la pasada Fecha FIFA de octubre, misma para la que el mediocampista estaba convocado con Gales pero una molestia muscular le impidió tener actividad.

¿Por qué Aaron Ramsey no había sido dado de baja en Pumas?

Para poder dar de baja a un jugador en los registros de la Liga BBVA MX el proceso no es sencillo, pues hay todo un trámite detrás para oficializar la salida de un elemento en las filas de un club.

"Los Jugadores y/o integrantes del Cuerpo Técnico que por cualquier causa dejen de prestar sus servicios al Club deberán rescindir su contrato y firmar el correspondiente finiquito. El documento celebrado entre el Jugador y/o integrante del Cuerpo Técnico y el Club, para la terminación anticipada del contrato de trabajo, deberá ser cargado en el SIID (Sistema Integral de Información Deportiva), y enviarlo en tres tantos en original, inmediatamente después de que éste haya sido concretado. La baja del contrato cargada en el SIID por el Club será procesada por la Dirección de Afiliación y Registro hasta que ésta haya recibido los tres tantos del documento en original.

"En aras de mantener el orden administrativo y, evitar inconsistencias entre la fecha de baja del registro y la fecha de terminación del contrato de trabajo, los Clubes deberán registrar en la FMF, mediante el módulo correspondiente en el SIID, los convenios de terminación anticipada de contrato en un plazo máximo de 5 días, contados a partir de la fecha de celebración del documento", se lee en el Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX para la Temporada 2025/26.

Números de Aaron Ramsey con Pumas

Como jugador de Pumas, Aaron Ramsey tuvo un registro de seis partidos jugados en los que pudo colaborar con un gol en la Jornada 7 frente al Atlas. Ahora, tras dejar al Club Universidad Nacional, el mediocampista forma parte del cuerpo técnico de la Selección de Gales dirigida por Craig Bellamy.

