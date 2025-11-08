Bravos de Juárez vs Querétaro: Alineaciones de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Bravos de Juárez y Querétaro cierran su actividad en la fase regular del Apertura 2025 con sus mejores hombres en la cancha
Bravos de Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro llegan a la última jornada del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con diferentes objetivos en su lucha por la tabla pero con la mira puesta en sumar tres puntos valiosos.
Te puede interesar: El jugador 100% estadounidense que Chivas consideraría su refuerzo estrella para el Clausura 2026
Armando “La Hormiga” González supera a históricos tras 36 partidos en Liga MX | ¡Récord y legado!
Así llegan Bravos de Juárez y Querétaro a la última jornada del Apertura 2025
Los Bravos de Juárez se encuentran en la posición siete de la tabla y buscan mantener la posición que les permite una mejor eliminatoria en el Play In, pero una derrota podría hacerlos caer hasta el noveno puesto y cambiar sus planes de calificar a la Liguilla.
Los fronterizos ya no pueden mejorar su posición en la tabla, pero pueden mantenerla para asegurar disputar como local el juego de Play In que da el boleto directo a la siguiente ronda.
Por su parte, Querétaro aun mantiene vivas sus aspiraciones de calificar al Play In, pero necesita de una victoria y una serie de resultados para alcanzar el objetivo.
Además de sumar tres puntos, los Gallos Blancos esperan que Pumas, Santos Laguna y Atlas no ganen para lograr el pase a Play In como décimo de la general.
Alineaciones del Bravos de Juárez vs Querétaro
Alineación de Bravos de Juárez:
- 1.- Sebastián Jurado
- 4.- Alejandro Mayorga
- 3.- Moisés Castillo
- 2.- Jesús Murillo
- 5.- García
- 11.- José Luis 'Puma' Rodríguez
- 18.- Homer Martínez
- 10.- Dieter Villalpando
- 9.- Madson
- 19.- Óscar Estupiñan
- DT: Martín Varini
Alineación de Querétaro:
- 25.- Guillermo Allison
- 12.- J. Gómez
- 15.- C. Villanueva
- 6.- Homechenko
- 17.- F. Venegas
- 12.- Jaime Gómez
- 10.- L. Rodríguez
- 28.- R. Bogarin
- 13.- E. Armenta
- 16.- Ángel Zapata
- 31.- A. Avila
- DT: Benjamín Mora
Te puede interesar: ¡ILUSIONADO! Gilberto Mora tiene claro su objetivo en el Mundial 2026: “México es favorito”