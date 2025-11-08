Bravos de Juárez vs Querétaro: Alineaciones de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Bravos de Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro llegan a la última jornada del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con diferentes objetivos en su lucha por la tabla pero con la mira puesta en sumar tres puntos valiosos.

Así llegan Bravos de Juárez y Querétaro a la última jornada del Apertura 2025

Los Bravos de Juárez se encuentran en la posición siete de la tabla y buscan mantener la posición que les permite una mejor eliminatoria en el Play In, pero una derrota podría hacerlos caer hasta el noveno puesto y cambiar sus planes de calificar a la Liguilla.

Los fronterizos ya no pueden mejorar su posición en la tabla, pero pueden mantenerla para asegurar disputar como local el juego de Play In que da el boleto directo a la siguiente ronda.

Por su parte, Querétaro aun mantiene vivas sus aspiraciones de calificar al Play In, pero necesita de una victoria y una serie de resultados para alcanzar el objetivo.

Además de sumar tres puntos, los Gallos Blancos esperan que Pumas, Santos Laguna y Atlas no ganen para lograr el pase a Play In como décimo de la general.

Samuel Delgado/Samuel Delgado Pablo Ortiz (L) of Queretaro fights of the ball with Jose Rodriguez (R) of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 20, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.

Alineaciones del Bravos de Juárez vs Querétaro

Alineación de Bravos de Juárez:



1.- Sebastián Jurado

4.- Alejandro Mayorga

3.- Moisés Castillo

2.- Jesús Murillo

5.- García

11.- José Luis 'Puma' Rodríguez

18.- Homer Martínez

10.- Dieter Villalpando

9.- Madson

19.- Óscar Estupiñan

DT: Martín Varini

Alineación de Querétaro:



25.- Guillermo Allison

12.- J. Gómez

15.- C. Villanueva

6.- Homechenko

17.- F. Venegas

12.- Jaime Gómez

10.- L. Rodríguez

28.- R. Bogarin

13.- E. Armenta

16.- Ángel Zapata

31.- A. Avila

DT: Benjamín Mora

