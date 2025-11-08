deportes
Nota

Bravos de Juárez vs Querétaro: Alineaciones de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Bravos de Juárez y Querétaro cierran su actividad en la fase regular del Apertura 2025 con sus mejores hombres en la cancha

Bravos recibe a Querétaro en la Frontera
Christian Torres Chavez/Christian Torres Chavez
Players of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 20, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.
Francisco Fernández
Liga MX
Bravos de Juárez y los Gallos Blancos de Querétaro llegan a la última jornada del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con diferentes objetivos en su lucha por la tabla pero con la mira puesta en sumar tres puntos valiosos.

Así llegan Bravos de Juárez y Querétaro a la última jornada del Apertura 2025

Los Bravos de Juárez se encuentran en la posición siete de la tabla y buscan mantener la posición que les permite una mejor eliminatoria en el Play In, pero una derrota podría hacerlos caer hasta el noveno puesto y cambiar sus planes de calificar a la Liguilla.

Los fronterizos ya no pueden mejorar su posición en la tabla, pero pueden mantenerla para asegurar disputar como local el juego de Play In que da el boleto directo a la siguiente ronda.

Por su parte, Querétaro aun mantiene vivas sus aspiraciones de calificar al Play In, pero necesita de una victoria y una serie de resultados para alcanzar el objetivo.

Además de sumar tres puntos, los Gallos Blancos esperan que Pumas, Santos Laguna y Atlas no ganen para lograr el pase a Play In como décimo de la general.

Liga BBVA MX Clausura 2025 FC Juarez vs Queretaro
Samuel Delgado/Samuel Delgado
Pablo Ortiz (L) of Queretaro fights of the ball with Jose Rodriguez (R) of Juarez during the 17th round match between FC Juarez and Queretaro as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Benito Juarez Stadium, on April 20, 2025 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.

Alineaciones del Bravos de Juárez vs Querétaro

Alineación de Bravos de Juárez:

  • 1.- Sebastián Jurado
  • 4.- Alejandro Mayorga
  • 3.- Moisés Castillo
  • 2.- Jesús Murillo
  • 5.- García
  • 11.- José Luis 'Puma' Rodríguez
  • 18.- Homer Martínez
  • 10.- Dieter Villalpando
  • 9.- Madson
  • 19.- Óscar Estupiñan
  • DT: Martín Varini

Alineación de Querétaro:

  • 25.- Guillermo Allison
  • 12.- J. Gómez
  • 15.- C. Villanueva
  • 6.- Homechenko
  • 17.- F. Venegas
  • 12.- Jaime Gómez
  • 10.- L. Rodríguez
  • 28.- R. Bogarin
  • 13.- E. Armenta
  • 16.- Ángel Zapata
  • 31.- A. Avila
  • DT: Benjamín Mora

Querétaro
FC Juárez
