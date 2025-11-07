El jugador 100% estadounidense que Chivas consideraría su refuerzo estrella para el Clausura 2026

Pese a que nació en los Estados Unidos y ya representó a su país en distintas categorías juveniles, Brian Gutiérrez es uno de los objetivos de las Chivas para reforzar su equipo de cara al Clausura 2026. Si bien en primera instancia esto parece imposible, recientemente se dio un factor clave que favorece al Rebaño: el jugador obtuvo la ciudadanía mexicana.

Por el momento, Gutiérrez no jugó ningún partido oficial con la playera de Estados Unidos, dado que en la selección mayor solo formó parte de encuentros amistosos. Esto lo hace apto tanto para sumarse al seleccionado tricolor como para llegar a Guadalajara en el próximo mercado.

Según informó el medio partidario Rebaño Pasión, el joven de 22 años con presente en el Chicago Fire es del interés de Fernando Hierro, por lo que no sería descabellado pensar en una oferta futura. En la actual temporada de la MLS, Gutiérrez registra nueve goles y tres asistencias en 29 encuentros.

Su llegada a Chivas podría facilitarle un sueño

A mediados del pasado mes de octubre, en diálogo con Olé, Gutiérrez aseguró que sueña con ir al próximo Mundial y aseguró que "quiere estar bien para llegar a la selección". Sin embargo, de momento parece no estar en los planes de Mauricio Pochettino y México sería la mejor opción si quiere participar de la gran cita en 2026.

Si elige representar a la Selección Nacional, no caben dudas de que tendrá incluso más opciones de llegar a la Copa del Mundo como jugador de Chivas. Es por esto que muy pronto que podría dejar la ciudad de Chicago en dirección a Guadalajara.