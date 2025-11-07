¡ILUSIONADO! Gilberto Mora tiene claro su objetivo en el Mundial 2026: “México es favorito”

Gilberto Mora comienza a ser un constante en las convocatorias de Javier Aguirre con la Selección Mexicana y de continuar así podrían tener su lugar asegurado en el Mundial 2026 que se disputará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá en el que se ve levantando la Copa del Mundo.

Gilberto Mora ilusionado con ganar el Mundial con México

Gilberto Mora ha demostrado su mentalidad ganadora desde que debutó con los Xolos de Tijuana a los 16 años y que le permitió ser uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

El centrocampista tiene la mira puesta en el Mundial 2026 en donde ve a México como favorito para coronarse campeón del mundo por factores como la localía, pero reconoció que lo primero que tienen que hacer tanto él, como sus compañeros y aficionados, es creérsela.

"México es favorito para ganar el Mundial, estamos en casa y creo que nos falta creérnosla, nada más eso. Tenemos todo para ser campeones", sentenció Gilberto Mora.

A Gilberto Mora le convendría marcharse a un equipo formativo, como lo es Feyenoord, que juega en la Eredivisie

A pesar de corta edad y de que llegará a la Copa del Mundo con 18 años, Gilberto Mora confía en que sus capacidades aportarán para que la Selección Mexicana pueda tener una participación histórica en el Mundial 2026.

"Me siento listo, capaz; conozco mis cualidades y creo que puedo aportar mucho. Me veo en el Mundial 2026, es un sueño para mí poder estar ahí y representar a mi país de la mejor manera", señaló el juvenil mexicano.

Mora tendrá una nueva oportunidad de convencer a Aguirre de que es el indicado para ir al Mundial 2026 en la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana para los compromisos ante Uruguay y Paraguay.

