Bravos de Juárez vs Rayados de Monterrey: Alineaciones del partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Sigue la doble cartelera del Viernes Botanero. La Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 sigue su marcha y Juárez recibe a Monterrey en La Frontera.

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Dirigidos por Pedro Caixinha, el conjunto de los Bravos encara el compromiso en casa tras haber perdido en su visita a Toluca durante la Fecha 10. Por su parte, en la presente campaña Rayados viene de caer en el Clásico Regio frente a Tigres. Sin embargo, el equipo comandado por Nicolás Sánchez tras la salida de Domenec Torrent tuvo actividad a media semana en la Concachampions 2026.

La escuadra de 'La Pandilla' vio la derrota en su cancha recibiendo a Cruz Azul en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup, por lo que el partido del pasado martes puede afectar el rendimiento del equipo durante esta noche en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La última ocasión en la que Bravos y Rayados se enfrentaron, el resultado fue positivo para Monterrey por marcador de 4-2 en la Jornada 14 del Apertura 2025. No obstante, el último partido entre ambas escuadras disputado en La Frontera fue favorable para Juárez por 2-1 en la Fecha 6 del Clausura 2025.

Monterrey encara el partido de la Jornada 11 con la ausencia de Stefan Medina, quien sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha durante el partido de la Concacaf Champions Cup contra La Máquina.

Alineaciones Juárez vs Monterrey

Juárez: Sebastián Jurado, Moises Castillo, Alejandro Mayorga, Javier Aquino, José García, Denzell García, Ramón Rodríguez, Rodolfo Pizarro, José Rodríguez, Ían Torres y Luca Martínez Dupuy.

Monterrey: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres y Uros Durdevic.

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