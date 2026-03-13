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ÚLTIMA HORA: Marcel Ruiz se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026

Toluca dio a conocer la gravedad de la lesión de Marcel Ruiz tras la visita del equipo a San Diego en la instancia de 8vos de Final de la Concachampions 2026

Marcel Ruiz con la Selección Mexicana

Escrito por: Oscar Rodríguez

Malas noticias para Toluca y la Selección Mexicana. Luego del partido entre los 'Diablos Rojos' y San Diego FC, encuentro correspondiente a los 8vos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, Marcel Ruiz es baja del cuadro dirigido por Antonio Mohamed y no va a poder estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el partido en la cancha del Snapdragon Stadium, compromiso en el que el conjunto 'Escarlata' fue derrotado 3-2, el mediocampista tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 42', esto debido a una lesión que le va a impedir disputar el resto del Torneo Clausura 2026 con Toluca y durante su recuperación, Marcel Ruiz se perderá la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Mexicana.

"El Deportivo Toluca FC informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha durante el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en San Diego. Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución", señala el comunicado del equipo.

La baja de Marcel Ruiz en el cuadro dirigido por Javier Aguirre, se suma a la ausencia de Luis Ángel Malagón, portero del América que también sufrió una lesión durante la Concachampions 2026 en el partido del cuadro azulcrema frente a Philadelphia Union. El guardameta de la escuadra de Coapa presentó una ruptura del tendón de Aquiles que lo va a tener alejado de las canchas durante varios meses.

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que inicia el próximo 11 de junio, la Selección Mexicana debuta recibiendo a Sudáfrica en la cancha del Estadio CDMX, compartiendo el Grupo A junto a los 'Bafana Bafana', Corea del Sur y un rival por definir que saldrá de la instancia de repechaje.

Jugando con la Selección Mexicana, Marcel Ruiz tiene un registro de 17 partidos disputados y recientemente había sido llamado por el ‘Vasco’ Aguirre para los partidos ante Panamá, Bolivia e Islandia. Por otro lado, con Toluca tiene marca de 157 encuentros jugados con 16 goles y 20 asistencias. En el Clausura 2026, el mediocampista había sido visto actividad en ocho partidos de los cuales, el todos fue titular bajo las instrucciones del 'Turco' Mohamed.

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