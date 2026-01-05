Se aleja el que se perfilaba como segundo refuerzo del América

Azteca Deportes ha podido confirmar que existe un acuerdo con la directiva del Atlético de San Luis para hacerse con los servicios del mediocampista brasileño, Rodrigo Dourado, quien incluso ya reportó para hacer exámenes médicos en el sur de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Xolos de Tijuana le hicieron esta jugada al América que podría arruinarlos en el Clausura 2026

El segundo objetivo azulcrema de cara al inicio del torneo era Brian García, fichaje que tomaba fuerza y viabilidad gracias a la posibilidad de un trueque por el también lateral Ralph Orquin.

¿Qué esperar en Liga MX y con Selección en 2026? | El Precopeo del Viernes Botanero

Mercado de pases complejo para el América

La situación, sin embargo, ha mutado y se ha complicado en las horas más recientes. A Orquin le restan únicamente seis meses de contrato con las águilas, por lo que una cesión al Toluca —dueño de la carta del 'Guamerucito' García— estaba supeditada a que renovara con la directiva de Coapa y esta televisora ha podido confirmar que esa no es la intención del jugador.

Si bien se formó en el 'Nido' como futbolista, Ralph fue enviado a los Bravos de Juárez para consolidar su carrera en el máximo circuito y, hace seis meses, cuando retornó a la institución capitalina, generó una expectativa de convertirse en protagonista. Al final del torneo, únicamente acumuló participación en tres partidos.

García, ¿cerca o lejos del América?

La escasa confianza de André Jardine en él ha provocado que Ralph Orquin, de 22 años de edad, opte por buscar un nuevo destino al término del semestre en curso. Con ello, se ha reducido drásticamente la probabilidad de que Brian García pueda abandonar a los Diablos Rojos para aterrizar en el 16 veces campeón del futbol mexicano.

Por ahora, la directiva americanista mantiene el deseo de negociar una extensión de contrato con el jugador para abrir la puerta a un intercambio, pero si eso no sucede, difícilmente el 'Guame', que jugó con el Pachuca el último torneo, llegará a vestirse de amarillo.

Te puede interesar: En serio nadie quiere a Víctor Dávila: este otro equipo de la Liga BBVA lo rechazó