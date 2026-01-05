En serio nadie quiere a Víctor Dávila: este otro equipo de la Liga BBVA lo rechazó

El América atraviesa días decisivos en el mercado de pases, no solo por las incorporaciones que pretende cerrar, sino también por un problema que aún no se resuelve: la salida de aquellos jugadores que no entran en los planes de André Jardine para el Clausura 2026. Entre los casos más evidentes se encuentra el del delantero Víctor Dávila.

Durante el Apertura, Dávila tuvo la oportunidad de sumar minutos ante los constantes problemas físicos de Henry Martín. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de lo esperado y apenas aportó un gol en 13 apariciones. Tras el arribo de Rodrigo Dourado , los días del chileno en Coapa parecen contados.

El problema para las Águilas es que el mercado no está respondiendo como imaginaban. La dirigencia azuclrema intentó ofrecerlo dentro de la Liga BBVA MX, con la intención de resolver el tema rápidamente, pero recibieron una respuesta negativa, lo que acorta las opciones.

|Instagram @victordavila07

El club de la Liga BBVA MX que rechazó a Dávila

Según información difundida por fuentes cercanas a las Águilas, Xolos de Tijuana analizó la posibilidad de incorporar a Dávila en este mercado. Desafortunadamente para las pretensiones del América, el club dirigido por Sebastián Abreu decidió no avanzar por el atacante y descartó su nombre.

La negativa de Tijuana no es un dato menor. América necesita resolver al menos una salida extranjera en el corto plazo para poder registrar a su primer refuerzo del torneo. Con el Clausura 2026 cada vez más cerca, el margen de maniobra se achica.

En ese escenario, empieza a tomar fuerza la opción de acelerar la salida de Igor Lichnovsky, otro futbolista que tampoco será considerado por Jardine. Diario AS México aclaró que, al igual que su compatriota, el defensa chileno no sería registrado para el próximo torneo. ¿Quién dejará primero Coapa?