Xolos de Tijuana le hicieron esta jugada al América que podría arruinarlos en el Clausura 2026

El armado del plantel del América para el Clausura 2026 avanza , pero no de la manera que la directiva imaginaba. Lejos de ser un mercado fluido, el club se encuentra condicionado por la falta de cupos de extranjero, lo que los hizo buscar alternativas nacionales. Sin embargo, una operación frustrada con Tijuana evidenció aún más sus problemas.

Tras anunciar la contratación de Rodrigo Dourado , América comenzó a priorizar futbolistas mexicanos que permitieran reforzar el plantel sin agravar el problema reglamentario. En ese análisis apareció Iván Tona, mediocampista de Xolos de Tijuana, quien fue bien valorado por su despliegue, edad y regularidad.

|Instagram @tona10_

La idea de las Águilas era sumar una pieza nacional para equilibrar el mediocampo mientras se resolvían las salidas pendientes. Sin embargo, el intento no prosperó y, de acuerdo con información difundida por diversos medios, la Jauría decidió rechazar una oferta que rondaba los dos millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR:



Este revés obligó a la directiva americanista a reordenar prioridades. No solo porque se cayó una opción concreta del mercado local, sino porque dejó en evidencia que otros clubes no están dispuestos a negociar en términos favorables con las Águilas.

Según los datos de Transfermarkt, el mediocentro de 25 años de Tijuana tiene una cotización aproximada de 1,5 millones de euros en la actualidad, por lo que la oferta desde Coapa era bastante sensata. Pese a esto, los Rojinegros no vieron con buenos ojos desprenderse del futbolista.

El otro problema que los Xolos de Tijuana le trajeron al América en este mercado

En los últimos días surgió otro problema que se conecta los Xolos. Y es que América también intentó utilizar a Víctor Dávila como moneda de cambio o, al menos, encontrarle acomodo dentro de la Liga BBVA MX, siendo Tijuana uno de los equipos a los que se este fue ofreció.

En esta oportunidad los Xolos tampoco satisficieron las necesidades del América, dado que el club finalmente optó por no avanzar y desestimar el fichaje del atacante en este mercado de invierno. De esta forma, el club deberá encontrarle hueco en otro sitio, ya que no contará para André Jardine.