¡Refuerzo para Javier Aguirre! Figura en el extranjero querría jugar con la Selección Mexicana

Este martes 4 de noviembre del 2025, el reportero César Luis Merlo dio a conocer en sus redes que hay una figura de la MLS que querría jugar con la Selección Mexicana a pesar de que ya ha sido llamado con su selección.

Se trata del mediocampista ofensivo Brian Gutiérrez, jugador del Chicago Fire en la MLS, que nación en Estado Unidos. A sus 22 años de edad estaría cerca de adquirir su pasaporte mexicano por la nacionalidad de sus padres y estaría buscando jugar para la Selección Mexicana.

Merlo detalló que será elegible en los próximos días, por lo que Javier Aguirre podría considerarlo para poder convocarlo.

🚨[EXCLUSIVO] Brian Gutiérrez, citado 2 veces por USA, recibirá su pasaporte mexicano y quiere jugar por el Tri. Los detalles, aquí. ⬇️ https://t.co/J3UD9hkm3l pic.twitter.com/NS4CBEbqZ2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 4, 2025

¿Quién es Brian Gutiérrez?

Brian es jugador de Chicago Fire de 22 años de edad. Es un jugador destacado en la MLS, que normalmente es titular en su equipos, que tiene buena calidad con el balón, que tiene Dribbling, regate, buen pase, visión de juego, buena asistencia y versatilidad posicional.

En lo que va de temporada, Gutiérrez ha logrado disputar un total de 35 juegos contando la liga, US Open Cup y en los Playoffs con once goles y cuatro asistencias.

A pesar de su corta edad, en toda su temporada ha logrado disputar un total de 164 juegos en los que ha acumulado un total de 10,173 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado 21 goles y ha dado 25 asistencias.