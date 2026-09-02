La baja que tendría América de último momento para el Apertura 2026

Parecía que América se quedaba con su plantel completo, pero en las horas del famoso deadline, Sebastián Cáceres emigró al futbol español. En ese sentido, algunas preocupaciones ya se terminaron pero hay ciertos mercados que todavía no se terminan. Por eso, algunos temen que Brian Rodríguez pueda salir. Esto se sabe en torno al cierre de fichajes a nivel mundial.

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¿Brian Rodríguez podría salir del América?

Las principales ligas europeas ya cerraron sus mercados de transferencias y por eso parecería que América ya podría descansar. Y es que a lo largo del mercado esas ligas les fueron bastante insistentes para lograr el traspaso por algunos de sus jugadores. Sin embargo, hay algunos sectores del futbol europeo que siguen con sus ventanas de transferencias activas.

En ese sentido, muchos aún están preocupados por una posible salida de Brian Rodríguez. El comportamiento del jugador (y específicamente de su representante) ha dejado nerviosos a los aficionados, que saben que el mercado de Rusia sigue activo. Por eso, no sería extraño que llegue alguna oferta de último momento.

Sin embargo, reportes de un nuevo intento de fichaje por el uruguayo no se han notificado. Por eso se indica que ahora sí el Club América ya podrá trabajar sin ningún tipo de complicaciones con su actual plantel. En México el periodo de fichajes cierra el próximo 11 de septiembre, por lo que los clubes ya trabajarán con los futbolistas que lograron traer y retener.

¿Qué actividades vienen para el América en septiembre?

Los azulcremas son parte de los clubes que siguen vivos en la Leagues Cup y por supuesto… participarán de lo que el calendario les preparó en septiembre de 2026. Así luce la agenda del América en el mes patrio.