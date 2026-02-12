Brian Rodríguez: el duro mensaje que el jugador del América lanzó a Chivas antes del Clásico Nacional

El delantero de las Águilas del América, Brian Rodríguez encendió en las últimas horas el Clásico Nacional que el cuadro azulcrema tendrá ante las Chivas este sábado 14 de febrero, declaración que la caído bien a la afición del equipo de André Jardine.

El Ame, que ha tenido un torneo mexicano complicado, se mide en la jornada 6 ante las Chivas, cuadro que es líder máximo y está invicto en el curso. En el papel, el rebaño llega mejor a este compromiso, pero en la lectura de Brian Rodríguez no es así.

Y es que luego del partido de Concacaf Champions Cup, en el que América empató en contra del Olimpia sin goles, pero por el global de 2-1 avanzó a los octavos, el jugador uruguayo respondió a una pregunta de un miembro de los medios de comunicación y el jugador no se la pensó para incendiar las redes.

¿Qué dijo Brian Rodríguez sobre el Clásico Nacional de América en contra de Chivas?

Periodista: ¿Lectura del clásico? ¿Se viene partido bravo?

Brian Rodríguez: ¡Si, PARA ELLOS…!

Así Brian Rodríguez adelanta sobre la seguridad y confianza que particularmente se tiene para encarar este encuentro en la cancha del Estadio Akron el 14 de febrero. No considera que el momento parece favorecer al contrario y trata la rivalidad como es, pasional.

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico Nacional del Clausura 2026 de la Liga MX ?

Ahora, el equipo de las Chivas están en el primer sitio con 15 puntos, luego de cinco victorias, logrando 10 goles a favor y solo cuatro en su contra.

El Rebaño encabeza el torneo y le lleva 5 unidades al más cercano perseguidor que es Tigres, que suma 10 puntos en el certamen.

En contraste, América camina en el octavo escalón con ocho puntos tras dos victorias, dos empates y un descalabro. Las Águilas han hecho ajustes drásticos y se espera que para este duelo estén en la cancha al mismo tiempo Raphael Veiga y Vinicius Lima, lo que podría darle picardía al partido.