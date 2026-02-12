Alex Padilla sorprende en la portería con el Athletic Club y pone en aprietos decisión de Javier Aguirre sobre el arco en Selección Mexicana

El portero mexicano Alex Padilla tuvo una actuación formidable con el Athletic Club el miércoles en partido de la Copa del Rey en contra de la Real Sociedad y su equipo revivió sus atajadas, publicando un video en sus redes sociales con las mejores acciones, situación que encumbra al guardameta.

Alex Padilla lucha por ser el titular indiscutible del equipo de La Liga, pero ahora tiene otra tarea, que es colarse a los convocados en la lista final del timonel Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA que está a solo 4 meses de arrancar.

Te podría interesar: La figura de Tigres que se ha decidido jugar para Canadá y confirmó su cambio de selección

Una de las posiciones en la que existe más polémica y en la que a su vez parece estar más débil en cuanto a un alto nivel, es la portería de la Selección Mexicana, pues hace unos meses parecía que Luis Ángel Malagón tenía un buen momento en el América y podría hacer méritos para asistir y para ser el titular en el cuadro de Javier Aguirre.

Su constancia no ha sido la deseada y emergió el nombre de Raúl Rangel, guardameta de Chivas, pero tampoco parece ser del todo seguro; Acevedo, el arquero de Santos ha sido demasiado intermitente y Memo Ochoa en Chipre con el AEL Limasso, compite para no quedar fuera de esa lucha intensa que le dé para ir a su sexta Copa del Mundo.

Ochoa, ya veterano y con poca visibilidad por la exposición del balompié de Chipre, no es el único arquero mexicano que está en Europa y Padilla compite en un alto nivel en España, entrenando día a día a otra exigencia.

Te podría interesar: Fue estrella en el América, levantó tres títulos con las Águilas y ahora es elegible para ir al Mundial de la mano de Javier Aguirre

¿Javier Aguirre puede sorprender con Alex Padilla en su convocatoria final?

Muchas veces se ha dicho que los convocados, serán los que estén en mejor momento, y al menos lo que muestra el resumen de atajadas de Alex Padilla, le dan para levantar la mano y colarse como uno de los guardametas que estén en la Copa del Mundo del 2026.

Te podría interesar: El motivo por el cual Lamine Yamal podría jugar en México antes de que inicie el Mundial del 2026

Considerando esa presima, no sería una sorpresa que en la lista aparezca Padilla, quien además tiene características que no comparte con otros porteros mexicanos como su 1.90 de estatura y sus 22 años.