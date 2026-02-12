América 0-0 Olimpia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 11 de febrero, partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026; marcador online y por internet

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América anuncia nuevo REFUERZO para el Clausura 2026

América se mide al Club Deportivo Olimpia en la Concachampions 2026. Luego del juego de ida disputado en Honduras, este 11 de febrero los equipos se citan en el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el partido definitivo. Tras el duelo con sede en Tegucigalpa, el equipo de Coapa tiene la ventaja en el marcador global por 2-1.

Dirigidos por André Jardine, el conjunto azulcrema llega al juego de Concacaf Champions Cup tras haber vencido a Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Por su parte, el Olimpia comandado por Eduardo Espinel viene de ganar en la Fecha 4 de la Liga de Honduras.

Alineaciones América vs Olimpia

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Jonathan Dos Santos, Brian Rodríguez, Victorio Dávila, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez, Cristiana Borja y Erick Sánchez.

Olimpia: Erick Menjívar, Juan Hernández, Facundo Queiróz, José Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Kevin Guti, Yustin Arboleda, Jorge Álvarez, Carlos Sánchez y Agustín Mulet.

Te puede interesar: CONFIRMADO: América cierra a OTRO REFUERZO para el Clausura 2026