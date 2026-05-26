América tendría INESPERADA BAJA para el Apertura 2026; vale 130 millones

Las Águilas del América han comenzado su preparación de cara a la próxima temporada luego de caer eliminadas en la ronda de cuartos de final del Clausura 2026 ante los Pumas, por lo que en Coapa entienden que deben hacer lo necesario para recuperar la cima a nivel nacional.

Colectivamente, al América no le alcanza

Esta situación obliga al Club América a ser un auténtico protagonista del próximo mercado de fichajes; sin embargo, esta situación también traería consigo la posible salida de un elemento, cuyo valor supera los 100 millones de pesos, y que podría ir a una Liga de mayor jerarquía.

¿Brian Rodríguez saldrá del Club América?

De acuerdo con información del periodista Pedro Rocha, Brian Rodríguez, actual jugador del América, podría ya no regresar a la institución azulcrema una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido al interés que el Cruzeiro, equipo de la primera división brasileña, tendría en él.

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La fuente detalla que el uruguayo considera que está en el mejor momento de su carrera para explorar nuevos horizontes alejados de la Liga BBVA MX; además, la posibilidad de ir al Cruzeiro sería fructífera considerando que maneja correctamente el idioma portugués, por lo que no tendría problemas en este apartado.

Cabe mencionar que, en estos momentos, el valor de Brian Rodríguez asciende a los 6.5 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Ante ello, el portal Geglobo establece que el conjunto sudamericano estaría dispuesto a desembolsar hasta 10 millones de dólares por su ficha este mismo verano.

¿Cuántos goles tiene Brian Rodríguez con el América?

Fue en 2022 cuando América confirmó el fichaje de Brian Rodríguez procedente del LAFC de la MLS, por lo que ya suma cuatro años en la institución azulcrema. En esta cantidad de tiempo, el sudamericano registra 38 anotaciones y 25 pases a gol en más de 8,000 minutos distribuidos en 150 juegos disputados.