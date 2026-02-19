OFICIAL: jugador del América revela si realmente hay conflictos con sus compañeros en el vestidor

Club América tiene un Clausura 2026 para el olvido debido a los malos resultados y la falta de gol. Aunado a ello, los dimes y diretes entre el entrenador y el capitán, lo que dio indicios de que el vestidor estaba roto. No obstante, una de las estrellas que recién acaba de llegar e hizo algo en el entrenamiento que a muchos aficionados no les gustó y a otros sí, reveló si realmente hay conflictos con sus compañeros.

Vinícius Lima es el futbolista que salió a hablar para un medio nacional y a desmentir estos rumores, pues aseguró que la gente habla sin saber cómo es el día a día en Coapa. Destacó que el ambiente en el vestidor es muy bueno, aunque aceptó que el perder el Clásico Nacional les pegó duro. Por ello, André Jardine cambiará de estrategia en la jornada 7 ante Puebla.

Vinícius Lima salió a desmentir los rumores de que en las Águilas hay un vestidor roto.|Club América

El brasileño declaró que, después del duro revés, ahora se encuentran enfocados y pensando en lo que se vendrá en la Liga BBVA MX, con el objetivo de comenzar a sumar puntos y escalar posiciones en la tabla general, ya que actualmente se encuentran en el décimo lugar y fuera de puestos de Liguilla.

Los momentos que daban indicios a un vestidor roto en el América

El conjunto de Coapa ha pasado por muchos casos en este inicio de año, pues el arranque del torneo no fue bueno al no ganar ni marcar en las primeras 3 jornadas, algo que no sucedía desde hacía 55 años. En ese lapso, Jardine y Diego Ramírez comenzaron a tener rencillas, por lo que el directivo del club terminó por salir.

Las indirectas y que dieron indicios a un vestidor roto en el conjunto azulcrema continuaron luego del Clásico Nacional, cuando Henry Martín dio a entender que el partido lo perdió el equipo debido al mal planteamiento del entrenador brasileño.

Por último, el propio Vinícius generó polémica en las redes sociales luego de que se difundiera un video en el que le realiza una fuerte entrada a Kevin Álvarez durante el entrenamiento, hecho que le pudo haber costado una lesión, aunque no pasó a mayores.