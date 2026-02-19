Un jugador figura de Europa se declaró aficionado de Cruz Azul por un inesperado motivo

Cruz Azul traspasó fronteras y ganó como aficionado a un jugador que es figura en Europa y que forma parte de uno de los más grandes clubes de Turquía, como lo es Galatasaray. Víctor Osimhen declaró que apoyará a la Máquina por su compatriota Christian Ebere, quien llegó a México como refuerzo para el Clausura 2026.

El nigeriano se declaró aficionado de la Máquina en la zona mixta después del partido de Champions League que su equipo ganó por marcador abultado a la Juventus. Sus palabras rápidamente le dieron la vuelta al mundo y provocaron la alegría de los aficionados celestes. Conoce al jugador que el conjunto de la Noria compró en 160 millones y en este Clausura 2026 demuestra por qué costó tanto.

Víctor Osimhen seguirá a la Máquina gracias a su compatriota Christian Ebere.|@victor_oshimen_9

“Creo que puede sobrevivir en cualquier liga y es realmente un talento de primer nivel. Me alegro mucho por él y le deseo lo mejor. Sí, donde quiera que vaya apoyaré al club”, mencionó el delantero en entrevista para TNT Sports.

La relación de Osimhen y Ebere que perdura con el paso del tiempo

Osimhen y Ebere fueron compañeros en la Selección de Nigeria Sub-17 que conquistó el campeonato en Chile 2015 y los culpables de eliminar a México en semifinales. A más de 10 años de distancia, ambos jugadores tomaron caminos distintos, pero la amistad perdura con el paso del tiempo.

“Me alegro de que haga lo suyo, que también esté haciendo realidad sus sueños y hablamos de vez en cuando”, reveló el exjugador de Napoli durante la misma entrevista.

https://x.com/mroctavioblue/status/2023976851731882137?s=20

Por último, Víctor se expresó muy bien de Christian, a quien consideró como “un animal” para entrenar, ya que es el último jugador que se va de los entrenamientos y siempre da lo mejor de sí tanto en el terreno de juego como en el gimnasio.

¿Quién es el nuevo aficionado de Cruz Azul)

Víctor Osimhen es actual jugador del Galatasay y tiene 27 años. Inició muy joven en el futbol y a una corta edad se consagró campeón del mundo con Nigeria Sub-17. En su trayectoria hay varios equipos de primer nivel, como el Wolfsburgo de Alemania, Lille de Francia, Napoli de Italia y, desde verano de 2025, forma parte del club turco.