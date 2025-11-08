Brilló en el Barcelona y hoy se dedica al pádel: este fue el destino de Giovani Dos Santos tras retirarse del futbol

Nadie puede negar que la carrera de Giovani Dos Santos ha sido brillante. El jugador chilango naturalizado español comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Barcelona y tuvo la oportunidad de jugar en primera con grandes figuras del club español.

El golazo de Giovani Dos Santos en la final de la Copa Oro 2011

Hoy a sus 36 años, lejos de abandonar por completo el mundo del deporte, el capitalino continúa activo en otra disciplina. Allí sigue compitiendo y esforzándose por ser el mejor. Así lo compartió un club de pádel en sus redes sociales.

El presente de Giovani Dos Santos jugando al padel

A sus 36 años, el exdelantero del Barcelona ha decidido explorar nuevos caminos fuera del fútbol. Así es como vive el presente entrenando para no perder su estado físico, pero también jugando al pádel.

Incluso, después de colgar los botines sin haber anunciado un retiro oficial, el deportista hijo de padre brasileño y madre mexicana, sigue demostrando que mantiene firme su espíritu competitivo. Así lo demuestran las fotografías publicadas por el club de pádel My Padel.

Giovani Dos Santos sigue en el mundo deportivo, pero jugando en un club de pádel pic.twitter.com/J6ggtli5j3 — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 7, 2025

La carrera brillante de Giovani Dos Santos en el fútbol internacional

Luego de jugar para el Barça, 'Gio' se trasladó al Tottenham de la Premier League. Allí permaneció entre 2008 y 2012, pero durante ese periodo fue cedido a préstamo a distintos equipos como Ipswich Town, Galatasaray y Racing de Santander.

Entre 2012 y 2013 formó parte del plantel del Mallorca y luego llegó al Villarreal para quedarse hasta el 2015. Ese año se unió a Los Ángeles Galaxy de la MLS y se quedó hasta 2018. En 2019 se unió a la Liga BBVA MX con el Club América y permaneció en el plantel azulcrema hasta 2021. Fue en esta institución donde jugó su último partido profesional, pero sin haber anunciado ningún tipo de retiro.