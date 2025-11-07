¿Cuáles fueron los juegos más descargados de la PlayStation Store el último mes? La respuesta sorprende

Octubre del 2025 fue un mes por demás llamativo para una de las consolas más importantes relacionadas al mundo de los videojuegos. Ante este hecho, y después de haber comenzado noviembre, vale destacar los títulos más descargados de la PlayStation Store en las últimas semanas.

Tal y como ocurre mes con mes, la PlayStation actualizó su ranking de descargas no solo en el mercado europeo, sino también en los más importantes que tiene a nivel continental: Canadá y Estados Unidos. La lista de los juegos más descargados es llamativa, aunque no cuenta con sorpresas sobresalientes.

¿Qué juegos fueron los más descargados de la PlayStation en octubre 2025?

Tal y como se esperaba, los títulos que destacaron a los largo del último mes fueron Ghost or Yotei y Battlefield 6, juegos que se han vuelto notablemente populares y que se pudo reflejar durante octubre del 2025. Del mismo modo, un hecho que también llamó la atención fue el regreso de Red Dead Redemption 2.

Cabe mencionar que estos juegos destacan por haber sido descargados tanto en la PS5 como en PlayStation 4, consola que será sacada del mercado de forma paulatina a partir del próximo año. En ese sentido, un punto a destacar es que la tendencia de descarga fue muy parecida en Europa, Canadá y Estados Unidos.

Dicho lo anterior, mientras que en Europa el juego más vendido fue Battlefield 6 seguido de Ghost of Yotei, en Estados Unidos y Canadá el mercado se movió de la misma forma, por lo que los cambios comenzaron a aparecer desde el tercer sitio y durante todo el Top 10 de videojuegos más descargados en el último mes.

¿Qué ocurrió con los juegos deportivos en octubre dentro de la PlayStation?

Dentro de los cambios más significativos que la PlayStation tuvo en octubre de este año fue la inclusión de los juegos deportivos, los cuales han comenzado a generar nueva expectativa entre los usuarios. Títulos como NBA 2K26 y el EA Sports FC 26 han vuelto a ser tema de conversación, lo cual indica que su evolución ha sido significativa.