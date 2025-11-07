Mejor que Messi: Davoo Xeneize se contactó con una estrella mundial que en México quieren mucho más

En los últimos tiempos la popularidad y confianza entre los streamers argentinos y mexicanos ha crecido notablemente. Uno de los comunicadores más populares de allí es Davoo Xeneize, quien reconoció que Argentina iba a ser humillada por México hace un tiempo y acertó por completo. Ahora, se contactó con una estrella mundial mejor que Lionel Messi.

Apenas un par de días después de reunirse con Leo Messi (quien fue superado por Lamine Yamal en un ranking) , ahora Davoo Xeneize se contactó con una estrella amada en México: Daddy Yankee. En un reciente stream, el productor Bizarrap generó el encuentro telefónico entre el cantante de reggaeton y el streamer.

En la charla que se dio entre Davoo y DY, el streamer le consultó si se acordaba de aquel partido en el que fue a la Bombonera y Boca Juniors le ganó 2-0 a Chacarita. “Claro que me acuerdo, estaba ahí en la barra 12 y fue un momento memorable”, respondió Daddy Yankee.

La actualidad de Daddy Yankee y su vínculo con Davoo Xeneize

Si bien Daddy Yankee se retiró de los conciertos y de la música, recientemente grabó la BZRP Music Sessions #0/66 junto al productor argentino Bizarrap. La canción tuvo más de 14 millones de reproducciones en apenas un día. Sin dudas algo que genera un artista amado en toda Latinoamérica, inclusive México.

Justamente por esa razón Daddy Yankee habló por teléfono con Bizarrap y el productor decidió que Davoo se incluya en la conversación, en pleno stream en su canal de Kick.

El amor de México por Daddy Yankee

Cuando anunció su retiro de los conciertos, Daddy Yankee decidió realizar una gira en la que logró un récord en México: ser el primer artista en realizar cinco conciertos seguidos en el Foro Sol, lo que acumuló más de 325,000 personas en ese lugar, una verdadera locura.

México y Lionel Messi no van de la mano

Mientras que a Daddy Yankee lo aman, con Lionel Messi el vínculo no es tal. De hecho, al menos en redes sociales, en México parece haber un favoritismo por Cristiano Ronaldo por sobre el argentino.