deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

Mejor que Messi: Davoo Xeneize se contactó con una estrella mundial que en México quieren mucho más

Este consiguió un récord impactante en México; y demuestra que lo quieren más que a Leo Messi y el streamer argentino lo sabe

Mejor que Messi: Davoo Xeneize se contactó con una estrella mundial que en México quieren más
X @DavooXeneize.
Davoo Xeneize y Lionel Messi
Diego Gonzalez
Tendencia
Compartir

En los últimos tiempos la popularidad y confianza entre los streamers argentinos y mexicanos ha crecido notablemente. Uno de los comunicadores más populares de allí es Davoo Xeneize, quien reconoció que Argentina iba a ser humillada por México hace un tiempo y acertó por completo. Ahora, se contactó con una estrella mundial mejor que Lionel Messi.

Apenas un par de días después de reunirse con Leo Messi (quien fue superado por Lamine Yamal en un ranking) , ahora Davoo Xeneize se contactó con una estrella amada en México: Daddy Yankee. En un reciente stream, el productor Bizarrap generó el encuentro telefónico entre el cantante de reggaeton y el streamer.

Gol de Lionel Messi vs México en Qatar 2022
/REUTERS


En la charla que se dio entre Davoo y DY, el streamer le consultó si se acordaba de aquel partido en el que fue a la Bombonera y Boca Juniors le ganó 2-0 a Chacarita. “Claro que me acuerdo, estaba ahí en la barra 12 y fue un momento memorable”, respondió Daddy Yankee.

TE PUEDE INTERESAR:

La actualidad de Daddy Yankee y su vínculo con Davoo Xeneize

Si bien Daddy Yankee se retiró de los conciertos y de la música, recientemente grabó la BZRP Music Sessions #0/66 junto al productor argentino Bizarrap. La canción tuvo más de 14 millones de reproducciones en apenas un día. Sin dudas algo que genera un artista amado en toda Latinoamérica, inclusive México.

Justamente por esa razón Daddy Yankee habló por teléfono con Bizarrap y el productor decidió que Davoo se incluya en la conversación, en pleno stream en su canal de Kick.

El amor de México por Daddy Yankee

Cuando anunció su retiro de los conciertos, Daddy Yankee decidió realizar una gira en la que logró un récord en México: ser el primer artista en realizar cinco conciertos seguidos en el Foro Sol, lo que acumuló más de 325,000 personas en ese lugar, una verdadera locura.

México y Lionel Messi no van de la mano

Mientras que a Daddy Yankee lo aman, con Lionel Messi el vínculo no es tal. De hecho, al menos en redes sociales, en México parece haber un favoritismo por Cristiano Ronaldo por sobre el argentino.

Lionel Messi
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×