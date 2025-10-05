Brilló un año en Pumas y ahora alza la mano para sustituir a Juárez

El futbol mexicano podría ver el regreso de un viejo conocido a Ciudad Universitaria . Se trata de Esteban Solari, quien durante su paso por los Pumas de la UNAM dejó una huella imborrable como goleador y figura del ataque auriazul. Años después de su salida, el exjugador argentino no esconde su deseo de volver a la institución, aunque ahora desde el banquillo, con la clara intención de convertirse en director técnico del equipo en un futuro cercano.

Durante su etapa como delantero, Esteban Solari se ganó el cariño de la afición universitaria gracias a su entrega y efectividad frente al arco. Aunque solo estuvo un año con los Pumas, el argentino logró marcar 25 goles, cifra que lo consolidó como uno de los extranjeros más destacados en su momento. Hoy, con experiencia como entrenador y tras su reciente salida del Godoy Cruz en Argentina , el “Tano” ha expresado su ilusión de algún día dirigir al club que lo marcó como futbolista.

El deseo de Esteban Solari de dirigir a Pumas

En una entrevista reciente, Esteban Solari recordó con orgullo su paso por los Pumas y aseguró que el equipo de la UNAM siempre ocupará un lugar especial en su carrera. El exdelantero comentó que vestir la camiseta universitaria fue uno de los mayores honores de su vida profesional, y que sueña con volver a aportar desde otro rol: el de director técnico .

“Pumas significa un orgullo en mi carrera. Haberme podido poner esa camiseta y defenderla fue una experiencia inolvidable”, mencionó el exjugador para AS, también considera que su vínculo con la UNAM podría tener un nuevo capítulo. Aunque actualmente no tiene equipo, Solari confía en que el tiempo y las circunstancias lo acerquen nuevamente al club.

El argentino; sin embargo, se mostró respetuoso del trabajo que realiza Efraín Juárez, actual director técnico del conjunto universitario. Esteban Solari reconoció que el proyecto encabezado por el mexicano necesita tiempo para consolidarse y destacó la importancia de apoyar los procesos deportivos a largo plazo. “Hoy el club tiene un entrenador y hay que darle las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de la mejor manera”, declaró.