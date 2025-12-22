¡MALAS NOTICIAS! La estrella del Manchester United que se lesionó antes de Navidad

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, sufrió una lesión durante el encuentro de la Premier League frente al Aston Villa y fue sustituido al descanso, circunstancia que ha encendido las alarmas en el club por la posible gravedad de la dolencia. Fernandes se quejó de molestias en el muslo (detrás del isquiotibial) al final de la primera parte y no pudo continuar en la segunda mitad del partido, que terminó con derrota 2-1 para los Red Devils.

¿Cuánto tiempo podría perderse Bruno Fernandes por su lesión?

El técnico Ruben Amorim calificó la lesión como de tejidos blandos y advirtió que el futbolista podría quedarse de baja “un tiempo”, sin precisar plazos definitivos; esa lectura apunta a que el club esperará los exámenes complementarios para determinar el alcance exacto y el calendario de recuperación. Las declaraciones del entrenador lusitano subrayan la prudencia del cuerpo técnico ante una posible ausencia prolongada de los terrenos de juego.

El Manchester United emitió un primer parte informativo en su página oficial en el que confirma que Fernandes sintió molestias en la pierna derecha antes del descanso y que el club realizará las pruebas necesarias en los próximos días para concretar el diagnóstico y el plan de tratamiento. El comunicado oficial evita, por el momento, dar fechas de retorno hasta que se completen dichas pruebas.

¿Qué provoca la lesión de Bruno Fernandes para el Manchester United?

La baja de Bruno Fernandes supone un quebradero de cabeza deportivo, ya que el mediapunta portugués es referencia en la creación y en la conducción del juego ofensivo del United, y su ausencia obligará a Amorim a reconfigurar fases de mediocampo y ataque para los compromisos inmediatos de la liga, que incluyen partidos exigentes en el tramo de calendario invernal. Además, la lesión condiciona la planificación del club de cara a la ventana de fichajes invernal si la recuperación se prolonga.

