Raúl Jiménez habla sobre su posible regreso al Club América y muchos azulcremas ya están emocionados

Mientras que la Selección Nacional de México sufriría la baja de Raúl Jiménez para los próximos amistosos , el delantero de la Premier League ha hablado sobre un eventual regreso al Club América y sus palabras ilusionan a todos los aficionados azulcremas. Resulta que hay una posibilidad de que se dé el regreso o al menos así lo deja entrever el delantero del Fulham.

Así como se acerca a un récord histórico de goleo, Raúl Jiménez también se acerca a los fanáticos de las Águilas, puesto que sus palabras ilusionan a los más apasionados de Coapa sobre un posible regreso en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta que falta cada vez menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El centrodelantero de 34 años habló de muchas cosas en diálogo con Gibran Araigen una entrevista y, en una corta y concisa respuesta, sostuvo: “Si se da la oportunidad de regresar (al América), yo feliz”. Por supuesto, la emoción de los aficionados a las Águilas no tardó en llegar.

Raúl Jiménez le había dejado mucho dinero al Club América

Antes de marcharse de la institución azulcrema, el Atlético de Madrid le pagó nada menos que 10 millones de euros al Club América para que lo dejaran salir, en lo que fue un gran movimiento de dinero para los mexicanos. Desde entonces, pasó por ese equipo de la capital española, por Benfica, por el Wolverhampton y por el Fulham, donde está actualmente.

Los números de Raúl Jiménez en el Club América

De acuerdo a la información que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Raúl Jiménez en el Club América:

Partidos jugados: 101

Encuentros disputados como titular: 89

Goles convertidos: 38

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 9 amarillas y 1 rojas

Títulos conseguidos: 2 (Clausura 2013 y Apertura 2014)

Las estadísticas de Raúl Jiménez en el Fulham

Siempre según el sitio que se especializa en estadísticas, Raúl Jiménez tiene los siguientes números jugando en el Fulham de la Premier League: