Fue multicampeón en la Liga BBVA MX, figura en su selección y ahora quiere volver con 33 años

Una de las razones por las cuales América cayó en su compromiso de ida ante Rayados en los cuartos de final del Apertura 2025 derivó del pobre accionar defensivo que el club tuvo en el BBVA Bancomer. Ante ello, vale la pena recordar a un elemento que fue campeón en la Liga BBVA MX y que, en teoría, buscaría regresar.

Con tres campeonatos de Liga BBVA MX en su historia con el Club América, Bruno Valdez, quien hoy forma parte de la primera división de Paraguay con 33 años, aseguró que extraña mucho portar los colores azulcremas, motivo por el cual no descarta volver a la institución en un futuro.

¿Bruno Valdez, campeón de la Liga BBVA MX, quiere volver al América?

Durante una charla con el portal Fox Sports, Bruno Valdez expresó el cariño que siente por el Club América y por el país en general, el cual considera su segunda casa. Ante ello, también mencionó que, de ser por él, volvería a la institución que lo hizo tan feliz hace algunos años.

El ex seleccionado nacional por Paraguay reveló que le costó mucho asimilar su salida del cuadro de Coapa, aunque esto no exime que siga estando al pendiente del club y más en esta etapa de Liguilla. Finalmente, expresó que extraña mucho todo lo relacionado con el América, por lo que aseguró que le gustaría volver algún día.

Pese a ello, su retorno luce poco viable no solo por los 33 años que ya tiene, sino por el hecho de que la escuadra azulcrema tiene a elementos consagrados como Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y el propio Israel Reyes, los cuales han logrado establecerse como pilares en el equipo de André Jardine.

¿Cuáles fueron los números de Bruno Valdez con el América?

Después del paso que tuvo en su país natal, Bruno Valdez fue fichado en 2016 y formó parte del América durante siete años antes de ser transferido al Boca Juniors. En su etapa con la institución azulcrema, el defensor guaraní registró tres títulos, 27 anotaciones y ocho asistencias en 227 juegos disputados.