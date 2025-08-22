Lo tienta la Premier League: este jugador vale €5 millones y estaría cerca de salir del América

Sebastián Cáceres estaría cerca de salir del América, pues es pretendido por Ipswich Town de Inglaterra, de acuerdo con información del periodista italiano Fabrizio Romano. El club que estuvo en la Premier League la temporada pasada ya inició conversaciones a fin de fichar al defensa que tiene un valor en el mercado de 5 millones de euros (108.7 millones de pesos) y que en julio del año pasado fue pretendido por Sevilla .

El uruguayo, quien le dio un costoso regalo a su novia Alana Flores , podría marcharse del conjunto de Coapa en este mercado de fichajes a un equipo que acaba de descender a la Championship. No obstante, el club inglés pretende reforzarse lo mejor posible para volver a la Premier League y uno de los pilares que necesita para su objetivo es el futbolista de 26 años.

@seba4caceres Sebastián Cáceres es pretendido por Ipswich Town de Inglaterra, por lo que posiblemente pueda dejar la Liga BBVA MX

El zaguero sería una de las peticiones del entrenador Kieran McKenna para la Temporada 2025-2026, aunque todavía tiene contrato vigente con América hasta junio de 2027. Por lo anterior, el seleccionado uruguayo solo se podría marchar si el club inglés paga su cláusula de rescisión o las directivas de ambos equipos llegan a un acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR:



https://x.com/FabrizioRomano/status/1958701817321463935

La trayectoria de Sebastián Cáceres con el América

Sebastián Cáceres llegó con tan solo 20 años al América en 2020, proveniente del Liverpool de Uruguay. Pese a su inexperiencia poco a poco se volvió un recurrente en la plantilla hasta que André Jardine le dio la confianza y la titularidad para convertirse un referente en la zaga defensiva del conjunto azulcrema.

Cáceres ha disputado 173 partidos oficiales con los de Coapa, anotando 4 goles y dando 2 asistencias, aunque su mayor virtud es el defender, como lo ha hecho desde que llegó a México. Prueba de ello, los 3 campeonatos de la Liga BBVA MX que suma con las Águilas.

Los siguientes días será claves para el uruguayo, ya que los registros del mercado europeo cierran el 1 de septiembre. Por ello, le queda una semana para definir si se marcha o se queda con América, equipo con el que ha tocado la gloria y llevado a ser seleccionado de su país.