Fue campeón con Cruz Azul, sobaba como DT del América y ahora llegaría a un gigante de Sudamérica

La carrera de Vicente Sánchez podría dar un giro inesperado. Luego de los rumores que lo colocaban como entrenador del América de Cali, el ex de Cruz Azul se encuentra cerca de volver a los banquillos para dirigir a un gigante de Sudamérica.

El equipo que busca a Vicente Sánchez como DT

Mediante redes sociales, ha comenzado el rumor de un acercamiento del Atlético Nacional para buscar los servicios de quien fuera entrenador de La Máquina, pues a falta de un comunicado oficial, Javier Gandolfi no va a seguir al frente de la escuadra ‘Verdolaga’ por un hecho insólito en el duelo frente al Bucaramanga, encuentro de la Fecha 11 en la Liga de Colombia.

Durante el partido en el Estadio Atanasio Girardot, Javier Gandolfi se vio envuelto en polémica al haber alineado a más extranjeros de los que permite el reglamento, pues en Colombia, solo tres foráneos pueden compartir la cancha y en el compromiso de la Jornada 11, el Atlético Nacional tuvo a cuatro extranjeros en el terreno de juego.

Ante la búsqueda de un nuevo entrenador, el Atlético Nacional buscaría llevar a Vicente Sánchez para que lidere el proyecto de ‘La Máquina Verde’. Y es que la confianza en Javier Gandolfi se fue perdiendo desde la eliminación en la Copa Libertadores, a esto se le suma la irregularidad en el certamen de Liga, donde se ubican en el séptimo lugar con 17 puntos tras cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas y recientemente la alineación indebida.

Al mando del Atlético Nacional, Javier Gandolfi tuvo un registro de 51 partidos dirigidos con marca de 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas. Del otro lado, Vicente Sánchez tuvo un paso exitoso como DT de Cruz Azul dejando un paso de 28 encuentros con 18 triunfos, 8 juegos igualados y dos partidos perdidos, culminando con el trofeo de la Copa de Campeones de Concacaf 2025 en las vitrinas de La Noria.

