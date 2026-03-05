¡No solo fue Dávila! América reporta OTRO LESIONADO en el Clausura 2026

Las malas noticias en el Club América no cesan. Luego de la derrota ante Juárez en la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026, Víctor Dávila no es el único jugador lesionado en el equipo de Coapa. Tras reportarse la baja del delantero chileno por lo que resta en la presente campaña, el cuadro dirigido por André Jardine dio a conocer la lesión de otro de sus elementos.

"Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha. El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución", señala el comunicado del América en sus redes sociales.

Jugando para el América, Isaías Violante tiene un registro de 19 partidos jugados, mismos en los que tiene marca de un gol y tres asistencias. En la presente campaña, el mediocampista ha visto actividad en seis compromisos y durante el juego frente a los Bravos no estuvo disponible.

¿Cuánto tiempo será baja Isaías Violante?

Sin dar un tiempo estimado de recuperación, Isaías Violante podría ser baja entre una y ocho semanas dependiendo la evolución que el jugador vaya teniendo.

Tras la Jornada 9 del Clausura 2026, el América se ubica en el noveno puesto de la tabla general con 11 puntos, resultado de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. Para la Fecha 10, el equipo de Coapa se mide a Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora, encuentro a disputarse el 7 de marzo a las 17:00 horas.

