El HORARIO EXACTO para ver el Cabo Verde vs Arabia Saudita del Mundial 2026, correspondiente al Grupo H

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su momento más dramático y el Grupo H todavía tiene cuentas pendientes. Este viernes 26 de junio, Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán en un duelo que puede definir el futuro de ambos en el torneo.

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Si alguien te hubiera dicho antes del Mundial que Cabo Verde llegaría a la última jornada dependiendo de sí mismo para clasificar, probablemente pocos lo habrían creído. Pero es una realidad y la gran sorpresa del Grupo H está a un paso de escribir la página más importante en la historia del futbol de su país.

Los africanos llegan tras dos resultados que sorprendieron al mundo. Primero rescataron un valiosísimo empate 0-0 ante España y después firmaron un heroico 2-2 frente a Uruguay, una de las grandes favoritas al título. Con esos resultados, Cabo Verde suma 2 puntos y mantiene intacto el sueño de avanzar a los dieciseisavos.

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¿A qué hora se juega Cabo Verde vs Arabia Saudita?

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita se disputará este viernes 26 de junio.

Ciudad: Houston

Fecha: viernes 26 de junio

Hora: 18:00 horas, tiempo del Centro de México

Grupo: H

El encuentro se jugará al mismo tiempo que el Uruguay vs España, por lo que ambos resultados definirán el cierre del sector.

Cabo Verde quiere hacer historia en el Mundial 2026Cabo Verde sabe que una victoria le daría el boleto a la siguiente ronda. Incluso un empate podría servirle dependiendo de lo que ocurra en el otro partido del grupo, aunque el equipo de Bubista no puede salir a especular demasiado.

La gran figura ha sido el veterano arquero Vozinha, quien a sus 40 años se convirtió en uno de los nombres propios del Mundial por sus actuaciones bajo los tres postes. También aparecen futbolistas importantes como Dailon Livramento, Ryan Mendes y Garry Rodrigues.

Arabia Saudita llega mucho más presionada. Tras empatar contra Uruguay y caer goleada ante España, el equipo asiático necesita ganar para mantener opciones reales de clasificación. Salem Al-Dawsari vuelve a ser el jugador a seguir en un partido donde no hay margen de error.

Cabo Verde está frente a una cita histórica. Arabia Saudita, ante su última oportunidad.

