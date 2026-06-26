Cómo funciona la ronda de 16avos del Mundial 2026: quiénes pasan, cuántos y cómo se define

Por primera vez, la Copa del Mundo se juega con 48 selecciones y eso modificó por completo el camino hacia el título. Una de las principales novedades es la aparición de los 16avos de final, una ronda que no existía en los Mundiales anteriores y que funcionará como la primera instancia de eliminación directa.

Hasta Qatar 2022, el torneo pasaba directamente de la Fase de Grupos a los Octavos de Final. Sin embargo, con el nuevo formato, la FIFA incorporó una ronda previa con 32 equipos clasificados, lo que aumenta la cantidad de partidos y también abre una nueva posibilidad para las selecciones que terminen terceras en su grupo.

Cuántas selecciones pasan a 16avos de final

A los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ avanzan 32 selecciones. La clasificación se divide en tres vías: los 12 primeros de grupo, los 12 segundos de grupo y los ocho mejores terceros de toda la fase inicial.

Crédito: Mexsport

El torneo cuenta con 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Por eso, los dos primeros lugares de cada zona tienen boleto directo a la siguiente ronda. La gran diferencia aparece con los terceros, ya que no todos quedan eliminados de manera automática.

De los 12 equipos que terminen en la tercera posición, solamente ocho seguirán con vida en la Copa del Mundo. Los otros cuatro quedarán fuera junto con todas las selecciones que finalicen en el último lugar de su grupo.

Cómo se define la tabla de mejores terceros

La tabla de mejores terceros será una de las claves del nuevo formato. Una vez terminada la Fase de Grupos, los 12 terceros serán ordenados en una clasificación general. Los ocho mejores avanzarán a 16avos de final.

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Los criterios principales para definir esa tabla serán los puntos obtenidos, la diferencia de gol y los goles a favor. En caso de que la igualdad continúe, entrarán en juego otros factores de desempate, como el comportamiento disciplinario y el ranking FIFA.

Esto hace que cada gol pueda tener un peso decisivo. Un equipo que termine tercero con cuatro puntos tendrá muchas más chances de avanzar, pero incluso una selección con tres unidades podría meterse en la siguiente ronda dependiendo de la diferencia de gol y del rendimiento de los demás grupos.

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Cómo se arman los cruces de 16avos de final

Los cruces de 16avos de final no se sortean después de la Fase de Grupos. La FIFA ya tiene un cuadro preestablecido, con lugares fijos para los primeros y segundos de cada zona. Lo que puede cambiar es el rival de algunos líderes, ya que dependerá de cuáles sean los ocho mejores terceros clasificados.

Por ejemplo, el primero del Grupo A no enfrentará a cualquier tercero, sino a una selección que salga de un grupo determinado por las combinaciones del cuadro. Por eso, hasta que no termine toda la Fase de Grupos, varios cruces pueden quedar pendientes.

Esta estructura busca ordenar el camino de las 32 selecciones clasificadas y evitar un sorteo extra durante el torneo. A partir de allí, todos los partidos serán de eliminación directa.

Qué pasa si hay empate en los 16avos de final

Desde los 16avos de final ya no habrá margen de error. Si un partido termina empatado en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad se mantiene, el clasificado se definirá en tanda de penales.

Ceremonia de apertura de partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.|Eloisa Lopez/REUTERS

El ganador avanzará a Octavos de Final, mientras que el perdedor quedará eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta misma lógica se mantendrá durante el resto del cuadro: octavos, cuartos, semifinales y final.

Cuándo se juegan los 16avos de final

La ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará después del cierre de la Fase de Grupos. Según el calendario del torneo, esta instancia se jugará entre el 28 de junio y el 3 de julio. Este próximo domingo se abrirá la nueva fase con el choque confirmado entre Canadá y Sudáfrica.

Luego llegarán los octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final. Con este nuevo esquema, la selección campeona deberá disputar más partidos que en el formato anterior, por lo que el camino al título será más largo y exigente.