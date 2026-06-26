Los partidos GRATIS del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca HOY viernes 26 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vive este viernes 26 de junio una jornada clave en la fase de grupos, con partidos que pueden terminar de definir el futuro de varias selecciones rumbo a los dieciseisavos de final. Para la afición mexicana, uno de los encuentros más atractivos del día se podrá disfrutar completamente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes.

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El partido que transmitirá TV Azteca este viernes será el duelo entre Uruguay y España, correspondiente al Grupo H del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara y tendrá transmisión por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el sitio aztecadeportes.com y Azteca Deportes Network.

Uruguay vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo H del Mundial 2026, por TV Abierta y a través de TV Azteca

Uruguay vs España, el partido GRATIS por TV Azteca

La transmisión del Uruguay vs España comenzará este viernes 26 de junio en punto de las 5:40 PM, tiempo del centro de México, con todo el previo y el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

El partido tiene todos los ingredientes para ser uno de los más emocionantes de la jornada. España llega como líder del Grupo H después de golear 4-0 a Arabia Saudita en su segundo compromiso, resultado que le permitió recuperar confianza tras un debut complicado ante Cabo Verde.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha encontrado una versión mucho más agresiva al ataque, con futbolistas como Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Pedri y Rodri como piezas fundamentales para sostener el ritmo del partido y lastimar en los momentos clave.

Crédito: Mexsport

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Uruguay se juega su futuro en el Mundial 2026

Uruguay, por su parte, llega obligado a competir al máximo después de empatar 2-2 ante Cabo Verde en un partido que dejó varias dudas defensivas. El equipo de Marcelo Bielsa tuvo momentos de buen futbol, pero volvió a sufrir cuando el rival atacó en transición.

La Celeste necesita sumar para no quedar a merced de otros resultados. Con Federico Valverde como motor del mediocampo y opciones ofensivas como Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Darwin Núñez, Uruguay tiene argumentos suficientes para incomodar a España.

Por eso, el Uruguay vs España aparece como el gran partido GRATIS de TV Azteca para este viernes mundialista.