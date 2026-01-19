VIDEO: Caleb Williams vuelve a hacerlo, un pase imposible que manda a tiempo extra a los Bears

Los Chicago Bears se negaron a morir en casa gracias a su quarterback franquicia. Caleb Williams protagonizó otra jugada de locura en el momento más tenso del partido ante los Los Angeles Rams, esta vez en la ronda divisional de la NFL.

Con menos de 30 segundos por jugar, cuarta oportunidad y la defensiva encima, Williams se mantuvo de pie, leyó la cobertura y lanzó un pase perfecto a la zona de anotación para Cole Kmet, desatando la locura en Soldier Field y enviando el partido a tiempo extra.

Caleb Williams vuelve a sacudirse la presión en cuarta oportunidad

Williams sintió la presión de la defensiva angelina y tuvo que retroceder cerca de 20 yardas. El partido parecía perdido, y lanzó un bombazo para Kmet directo a las diagonales.

La firma de la temporada de Caleb Williams no fue una casualidad. Fue una repetición de lo que ya había hecho una semana antes ante Green Bay en la ronda de comodines. Sangre fría, brazo de élite y valentía absoluta cuando el juego quema.

Chicago volvió a la vida gracias a su quarterback. Y la NFL volvió a tomar nota: Caleb Williams no se esconde cuando el partido está en la línea.