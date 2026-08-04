Estos son TODOS los partidos que Chivas jugará en agosto del 2026

Las Chivas del Guadalajara tendrán uno de los meses más complicados que vivirán en este segundo semestre del año luego de la cantidad de compromisos que vivirá en este octavo mes del año no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito continental con la Leagues Cup.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Chivas tendrá compromisos correspondientes a la Liga BBVA MX; sin embargo, también lo hará dentro de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a lo mejor del futbol mexicano con la MLS. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás todos los juegos que tendrá el Rebaño.

¿Qué partidos tendrá Chivas en agosto del 2026?

Serán un total de seis los juegos que las Chivas del Guadalajara tendrán a lo largo de agosto del 2026, mismos de los cuales tres forman parte de la Leagues Cup y los tres restantes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, los cuales, dicho sea de paso, serán los últimos que tendrá.

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El primero de ellos será con el LAFC de la MLS para, posteriormente, enfrentarse al Dallas en el Paypal Park y finalmente ante el Seattle Sounders, uno de los equipos más importantes que la el futbol estadounidense tiene en la actualidad y que lo convierte en un equipo a seguir en esta Leagues Cup.

Una vez que supere esta etapa de la Leagues Cup, Chivas volverá al Apertura 2026 el próximo 16 de agosto cuando enfrente a Santos Laguna en el TSM. El 22 de agosto el Guadalajara se medirá a los Xolos de Tijuana, mientras que siete días después se medirá a los Tuzos.

¿Cuándo y contra quién será el siguiente juego de Chivas?

Será este miércoles 5 de agosto cuando las Chivas del Guadalajara vuelvan al ruedo en territorio norteamericano. Es así como el Rebaño Sagrado enfrentará al LAFC de la MLS, dentro del BMO Stadium, en juego correspondiente a las 20:30 horas como parte de la Leagues Cup.