Calendario confirmado: los 5 partidos IMPERDIBLES de la Liga BBVA MX que debes ver

Así como TV Azteca transmite partidazos de la Jornada 3 del Apertura 2026, la Liga BBVA MX tendrá jornadas realmente apasionantes a lo largo de este torneo. Si bien es difícil predecir cuáles serán los más atractivos, hay 5 encuentros que están llamados a ser los mejores del semestre.

El Clásico Nacional es parte fundamental del calendario de la Liga MX en general, y del América y de Chivas en particular. También seducen los encuentros entre Cruz Azul y Toluca, los de Tigres, los de Pumas y las rediciones de partidos claves entre equipos que llegaron lejos en los últimos partidos.

Los mejores 5 partidos del Apertura 2026 y las razones

Jornada 9 — Sábado 19 de septiembre, 21:00 — América vs Chivas (Banorte): Clásico Nacional, partidazo al margen de cómo llegue cada uno de los equipos.

(Banorte): Clásico Nacional, partidazo al margen de cómo llegue cada uno de los equipos. Jornada 10 — Sábado 26 de septiembre, 21:00 — Cruz Azul vs Toluca (Banorte): Los últimos dos campeones del futbol mexicano y quienes han obtenido grandes logros en los últimos años también a nivel internacional.

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Jornada 11 — Viernes 9 de octubre, 21:00 — Tigres vs Toluca (Universitario): Últimos finalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf y también llegaron a la final del Apertura 2025.

(Universitario): Últimos finalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf y también llegaron a la final del Apertura 2025. Jornada 16 — Sábado 7 de noviembre, 21:00 — Pumas vs América (Olímpico Universitario): Clásico Capitalino, con mucha historia desde la década del ‘60, cuando se propinaban goleadas entre ellos. Llega sobre el final del torneo.

CAZ 2-2 GDL | Liguilla CL26|Mexsport

Jornada 17 — Domingo 22 de noviembre, 17:00 — Chivas vs Cruz Azul (Akron): La semifinal del Clausura 2026 se reedita en la última jornada de la fase regular, con lo que eso conlleva. Además, son dos de los más ganadores de México.

Clásicos y otros partidos muy atractivos del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Sábado 12 de septiembre — Cruz Azul vs América (Banorte): Clásico Joven

(Banorte): Clásico Joven Domingo 13 de septiembre, 20:00 — Monterrey vs Tigres (BBVA): Clásico Regiomontano / Regio.

(BBVA): Clásico Regiomontano / Regio. Sábado 10 de octubre, 19:00 — Atlas vs Chivas (Jalisco): Clásico Tapatío.

Angel Sepulveda scores his goal 1-2 of Guadalajara to Camilo Vargas of Atlas during the 10th round match between Atlas and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on March 07, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

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Domingo 11 de octubre, 19:00 — Pumas vs Cruz Azul (Olímpico Universitario): Clásico de Obsesión, la revancha de lo que fue la Gran Final del Clausura 2026.

(Olímpico Universitario): Clásico de Obsesión, la revancha de lo que fue la Gran Final del Clausura 2026. Martes 20 de octubre, 19:00 — Atlético de San Luis vs Querétaro (Libertad Financiera): El Clásico de la 57.