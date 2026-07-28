OFICIAL: Cuatro juegos de la jornada 3 del Apertura 2026 se jugarán el sábado a las 9 am

Está por jugarse la jornada 3 de la Liga BBVA MX y si eres de los que disfruta seguir todos los partidos del futbol mexicano es importante que sepas que habrá cuatro partidos de la Liga BBVA MX sub 21 que se jugarán este sábada en punto de las 9:00 horas.

¿Qué partidos se jugarán a las 9:00 horas este sábado 1 de agosto?

La jornada del sábado comenzará con el partido de Querétaro vs Tigres, partido en el que Tigres llega como favorito ya que la escuadra del Querétaro no ha logrado sumar puntos en lo que va del Apertura 2026, sin embargo, Tigres contará con la ausencia de su Director Técnico, esto porque tuvo que tomar las riendas del primer equipo varonil tras la salida de Guido Pizarro de la institución.

De igual manera se jugará el León vs Pachuca, ambos equipos han sumado una victoria en lo que va del torneo y promete a ser uno de los partidos más parejos de la jornada.

Otro de los partidos que se juegan en punto de las 9:00 horas es el de Atlas vs Rayados de Monterrey, este partido es de vital importancia para el equipo local ya que necesita sumar tres puntos si busca salir del fondo de la tabla, por su parte, Rayados deberá buscar la victoria si desea posicionarse en la parte alta de la tabla general, actualmente se encuentran en la posición número 7 con 3 de 6 posibles puntos.

Por último pero no menos importante, La Noria será el hogar del partido entre Cruz Azul y Atlante, partido que de igual manera se jugará a las 9 de la mañana y es de suma importancia para Cruz Azul que consigan la victoria ya que podrían escalar a la parte alta en caso de llevarse los tres puntos, por su parte, Atlante se encuentra en la posición número 15 tras sumar un empate y una derrota.

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