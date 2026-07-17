Calendario COMPLETO del Apertura 2026 en PDF para imprimir | Gratis

El balón volvió a rodar en la Liga BBVA MX con el inicio del Apertura 2026. Necaxa y Atlante fueron los encargados de abrir la Jornada 1 con un vibrante cruce jugado en el Estadio Victoria, mientras que Xolos de Tijuana y Tigres cerraron el día jueves 16 de julio. Con el regreso del balompié nacional, TV Azteca Deportes trae un PDF completo del calendario para descargar.

Los Rayos de Necaxa remontaron un partido apasionante ante el Atlante, equipo que regresó a la Liga BBVA MX para este torneo. Mientras que Tijuana sorprendió al conjunto universitario con un triunfo 3-1 en La Frontera. La actividad de la Jornada 1 seguirá su rumbo este viernes 17 de julio y con el calendario de TV Azteca Deportes podrás guiarte todo el torneo.

PDF para descargar el calendario del Apertura 2026

TOCA LA IMAGEN PARA VER EL PDF del Apertura 2026 con todos sus partidos desde la Jornada 1 hasta la Jornada 17, con los respectivos horarios estipulados por la propia Liga BBVA MX.

La actividad de la Jornada 1 sigue este viernes 17 de julio

El comienzo del Apertura 2026 continuará este viernes con los duelos entre Club León y Atlas que se disputará en el Nou Camp a partir de las 19:00 horas, tiempo centro de México. A la misma hora chocarán Atlético San Luis y el vigente campeón del futbol mexicano Cruz Azul en Potosí.

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Para cerrar el día viernes, los Bravos de Juárez enfrentarán a Puebla en la ciudad fronteriza, a partir de las 21:00 horas tiempo central de México. La primera jornada cerrará el sábado 18 de julio, un día antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los Xolos de Tijuana vencieron a los Tigres de la UANL con dos goles en el tiempo agregado del segundo tiempo en el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026|Joshua Hernandez

Resultados de la Jornada 1 del Apertura 2026