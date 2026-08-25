¡A pocas horas! ¿Cuándo es el Sorteo de la UEFA Champions League 2026-27?

La máxima competición de clubes del planeta, la UEFA Champions League, está lista para poner en marcha una nueva edición. Los mejores equipos del continente europeo calientan motores para iniciar la batalla por la 'Orejona' en la temporada 2026-27, un certamen que promete emociones extremas bajo el formato de fase de liga.

¿Cuándo es el Sorteo e inicio de la Champions League 2026-27?

La hoja de ruta para los 36 participantes se trazará en la sede de la UEFA el jueves 27 de agosto de 2026. El procedimiento combinará la extracción manual de bombos con un software automatizado para definir el calendario.

La actividad en la cancha arrancará con la Jornada 1 del 8 al 10 de septiembre de 2026, una semana exclusiva de futbol europeo. La primera etapa concluirá a finales de enero de 2027, el 27 para ser exactos, enviando a los ocho mejores a Octavos de Final y del puesto 9 al 24 a la ronda de playoffs.

¿Cuándo y dónde se celebrará la gran final?

El Estadio Metropolitano de Madrid será el escenario en el que se coronará al ganador de la Champions League 2026-27 el sábado 5 de junio de 2027.

Londres es la única ciudad que ha acogido más finales que la capital española, en 2027 será la sexta final en Madrid, y esta será la segunda vez que el hogar del Atlético de Madrid acoja el duelo por el título. En 2019, el Liverpool derrotó allí al Tottenham por 2-0 para alzar su sexto trofeo.

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¿Qué obtienen los campeones de la UEFA Champions League?

El club que conquiste la gloria levantará el emblemático trofeo de la UEFA Champions League, una pieza de 73.5 cm de altura y 7.5 kg de peso.

Además de la gloria continental, los ganadores de la temporada 2026-27 asegurarán un cupo directo a la fase de liga de la edición 2027-28 (en caso de no clasificar por su liga local) y disputarán en agosto de 2027 la Supercopa de la UEFA frente al monarca de la UEFA Europa League, la Copa Intercontinental de la FIFA 2027 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

