Partidos que jugará América en agosto 2026; fechas EXACTAS de sus partidos

Después de un sólido arranque en el Apertura 2026, el Club América se prepara para uno de los meses más exigentes de la temporada. El conjunto dirigido por Guillermo Almada alternará su participación entre la Liga BBVA MX y la Leagues Cup, por lo que afrontará un calendario de alta intensidad durante agosto.

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Las Águilas comenzaron el campeonato con una victoria por 1-0 sobre Querétaro gracias a un gol de Isaías Violante, mientras que en la segunda jornada igualaron 1-1 ante el Atlante. Posteriormente, en la tercera fecha, confirmaron su buen momento al imponerse 3-0 a Santos Laguna, resultado con el que se mantienen entre los equipos protagonistas del torneo y con paso invicto.

Ese inicio ilusiona a la afición azulcrema, aunque el verdadero reto llegará en agosto. Además de buscar mantenerse en los primeros puestos de la Liga MX, América intentará firmar una buena actuación en la Leagues Cup, un torneo en el que volverá a enfrentarse a clubes de la MLS.

Uno de los aspectos a seguir será la administración de la plantilla. El calendario obligará a disputar encuentros cada pocos días, por lo que Almada podría recurrir a las rotaciones para mantener fresco al equipo durante un mes que será determinante antes de entrar al tramo más intenso del semestre.

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Todos los partidos que jugará América en agosto de 2026

El calendario de las Águilas para agosto quedó conformado de la siguiente manera:

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Jueves 6 de agosto: América vs San Diego FC | Leagues Cup | 8:00 p.m.

Domingo 9 de agosto: América vs Portland Timbers | Leagues Cup | 8:15 p.m.

Jueves 13 de agosto: América vs Austin FC | Leagues Cup | 6:30 p.m.

Domingo 16 de agosto: América vs Atlético de San Luis | Liga BBVA MX | 5:00 p.m.

Viernes 21 de agosto: Juárez vs América | Liga BBVA MX | 9:00 p.m.

Sábado 29 de agosto: América vs Puebla | Liga BBVA MX | 7:00 p.m.

En total, América disputará seis partidos durante agosto, tres correspondientes a la Leagues Cup y tres más de la Liga BBVA MX, un calendario que pondrá a prueba la profundidad de una plantilla que aspira a pelear por ambos títulos.