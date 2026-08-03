Los partidos de la Leagues Cup 2026 que se jugarán esta semana del lunes 3 al domingo 9 de agosto de 2026

La Leagues Cup 2026 arranca con una intensa semana de futbol entre clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer. Del lunes 3 al domingo 9 de agosto se disputarán 36 partidos, una programación que permitirá ver en acción a prácticamente todos los equipos participantes y que comenzará a marcar el ritmo de la competencia.

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Después del arranque del torneo, llega un nuevo bloque de encuentros en el que varios clubes mexicanos buscarán mantener el buen paso, mientras que otros intentarán recuperarse tras un inicio complicado. Del otro lado, las franquicias de la MLS tratarán de aprovechar la localía para seguir sumando puntos frente a rivales de la Liga MX.

Entre los partidos más atractivos de la semana destaca el Inter Miami vs Monterrey, un duelo que volverá a tener como protagonista a Lionel Messi, quien ya regresó a la actividad con el conjunto de Florida tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. También llaman la atención encuentros como Toluca vs LAFC, América vs Portland Timbers, Cruz Azul vs New York City FC, Pumas vs FC Cincinnati, Tigres vs Minnesota United y Guadalajara vs FC Dallas, todos con equipos que aspiran a instalarse desde ahora entre los protagonistas del certamen.

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La semana también será importante para clubes como León, Santos Laguna, Necaxa, Querétaro, Puebla, Juárez, Tijuana, Atlético de San Luis y Atlante, que buscarán dar un golpe sobre la mesa frente a rivales estadounidenses en una competencia que, año con año, aumenta su nivel de exigencia.

Con una agenda repartida entre viernes, sábado y domingo, la Leagues Cup promete ofrecer varios de los partidos más atractivos del verano para los aficionados del futbol en Norteamérica.

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Todos los partidos de la Leagues Cup del 3 al 9 de agosto

Lunes 3 de agosto



Columbus Crew vs Atlas – 5:45 p.m.

FC Cincinnati vs Pachuca – 5:55 p.m.

Charlotte FC vs Pumas – 6:00 p.m.

Minnesota United vs FC Juárez – 6:30 p.m.

Tigres vs Real Salt Lake – 8:00 p.m.

Vancouver Whitecaps vs Atlante – 8:30 p.m.

Miércoles 5 de agosto



Monterrey vs Orlando City – 5:30 p.m.

Inter Miami vs Atlético de San Luis – 5:30 p.m.

Nashville SC vs León – 6:30 p.m.

FC Dallas vs Querétaro – 6:30 p.m.

Toluca vs Seattle Sounders – 8:00 p.m.

LAFC vs Guadalajara – 8:30 p.m.

Jueves 6 de agosto



New York City FC vs Santos Laguna – 5:30 p.m.

Cruz Azul vs Philadelphia Union – 6:00 p.m.

Chicago Fire vs Necaxa – 6:30 p.m.

Austin FC vs Tijuana – 7:00 p.m.

América vs San Diego FC – 8:00 p.m.

Portland Timbers vs Puebla – 8:30 p.m.

Viernes 7 de agosto



Charlotte FC vs Atlas – 5:30 p.m.

Columbus Crew vs Pachuca – 5:30 p.m.

FC Cincinnati vs Pumas – 6:00 p.m.

Tigres vs Minnesota United – 7:00 p.m.

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez – 8:30 p.m.

Sábado 8 de agosto



Orlando City vs León – 4:30 p.m.

Inter Miami vs Monterrey – 6:00 p.m.

Guadalajara vs FC Dallas – 7:00 p.m.

Real Salt Lake vs Atlante – 8:00 p.m.

Toluca vs LAFC – 9:10 p.m.

Domingo 9 de agosto

